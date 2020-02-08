خطاب عاجل من الاتحاد العماني لنظيره السوداني بشأن عقوبة المدينة

الخليج 365 :

أفادت تقارير مطّلعة لـ”باج نيوز” أنّ اتحاد كرة القدم السوداني تلقى إخطارًا من الاتحاد العماني لكرة الكرة بشأن وضعية لاعب المريخ بكري عبد القادر والعقوبة المفروضة عليه سابقًا.

وفق المصادر الخاصة لـ”باج نيوز”، فإنّ اتصالاتٍ رسمية جرت بين الأمين العام للاتحاد السوداني حسن أبو جبل ونظيره العماني لإنهاء أزمة اللاعب ليتمكّن من المشاركة مع فريقه بصورة رسمية.

وبكري عبد القادر كان قد انتقل في يناير المنصرم إلى ظفار العماني بعقدٍ لمدة ستة أشهر، قادمًا من نادي القوة الجويّة العراقي الذي وقّع معه عقدًا لعامٍ عن طريق الإعارة بعد تجديد تعاقده مع المريخ السوداني لعامين.

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ولم يشارك اللاعب الشهير بـ”العقرب” مع ناديه الجديد حتى اللحظة رغم وصول بطاقة نقله الدولية.

وفي أغسطس من العام الماضي، كان اتحاد الكرة قد أصدر قرارًا بإيقاف لاعب المريخ بكري عبد القادر لمدة عامٍ ونصف بسبب ما بدر منه في مباراة فريقه أمام هلال الأبيض.

لكّن اتحاد الكرة السوداني بحسب ما علم”باج نيوز”، أوضح لنظيره العماني أنّ العقوبة التي صدرت تجاه اللاعب بكري عبد القادر كانت داخلية ولا علاقة لها بانتقاله إلى الدوري العماني، وأنّ تعاقده سليم.