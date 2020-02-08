إصابة ثلاثة أشخاص في حادث مروري بنهر النيل

التاريخ: 07-فبراير-2020 فى : حوادث 13 مشاهدة وقع حادث مروري بالقرب من منطقة بانقا بولاية نهر النيل أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم إصابته خطيرة وذلك بعد تصادم شاحنتين. Advertisements وبالعودة للتفاصيل الأولية لهذا الحادث المؤسف نجد أن إحدى الشاحنات كانت قادمة من مدينة بورتسودان والشاحنة الأخرى في الطريق المعاكس وعند محاولة إحداهما التخطي وقع الاصطدام العنيف. وعقب وقوع الحادث بحسب صحيفة الدار، تم اخطار شرطة مرور دائرة الاختصاص التي حضرت إلى مكان الحادث وقامت بكل الإجراءات القانونية اللازمة ونقل المصابي للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ومن ثم تدوين بلاغ بالحادث. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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