الأرصاد: تدني مستوى الرؤية بسبب الرياح

التاريخ: 07-فبراير-2020 فى : أخبار 21 مشاهدة توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 أن يتدنى مستوى الرؤية الافقية بسبب تأثر البلاد بنشاط الرياح الشمالية و الشمالية الشرقية المثيرة للغبار و الاتربة اعتباراً من صباح يوم غد السبت في الاجزاء الشمالية و الغربية من البلاد و التي يمتد تأثيرها حتى الاواسط بعد ظهيرة يوم غد السبت Advertisements وتناشد الهيئة العامة للارصاد الجوية بحسب (سونا)، مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة وان ينظم المواطنون انشطتهم الخارجية بحسب التنويه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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