المرتبة الأولى للسودان بالمؤتمر العلمي لاقتصاد الإلهام بالبحرين

كشف الدكتور علي إبراهيم أبو أمين عام مجلس التخطيط الاستراتيجي بولاية جنوب كردفان ضمن وفد السودان المشارك في المؤتمر العلمي لاقتصاد الإلهام وصناعة الأثر في عصر الأزمات المقام بالعاصمة البحرينية المنامة بأن السودان قد نال المرتبة الأولى في الأوراق العلمية خاصة الورقة التي قدمها الدكتور علي إبراهيم والتي وضعت السودان في مقدمة الدول على مستوى العالم من قبل لجنة التحكيم.

وقال فى تصريح له بحسب (سونا)، من مقر إقامته بفندق دقروف بجزيرة أمواج إن المؤتمر جاء بمشاركة أكثر من (34) دولة ومائة خبير بمختلف تخصصاتهم وشارك وفد السودان بتسعة مشاركين وقدم ثلاث أوراق عمل، إضافة إلى الورش التدريبية والزيارات الميدانية لتبادل الخبرات والتجارب على المستوى العالمي.

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ويذكر أن المؤتمر استمر لمدة أربعة أيام، وبتشريف معالي رئيسة النواب لمملكة البحرين، لافتا ًإلى أن السودان ظل يصنع الأثر ويؤثر على كل دول العالم في تجاربه الثرة، معربا عن شكره وتقديره لحكومة وشعب السودان لما ظل يقدمه السودان من تجارب لشتى دول العالم. هذا وقد تم تكريم ممثل وفد السودان الدكتور علي إبراهيم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)