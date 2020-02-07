تنظيم صرف أموال المسئولية المجتمعية بمناطق التعدين

التاريخ: 07-فبراير-2020
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قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية دكتور يوسف محمد أحمد إن السياسة الجديدة للشركة تهدف إلى الارتقاء بصناعة التعدين الآمن والسليم لتحقيق الفائدة الكبرى للبلاد ورفد الاقتصاد القومي من عائدات الذهب وتخصيص أموال المسئولية المجتمعية لتنمية المناطق حسب الأولويات المحددة من أبناء المنطقة.
وكشف في تصريح بحسب (سونا)، عن عدم صرف مال المسؤولية المجتمعية للأفراد وإنما يتم صرفها في شكل مشاريع تنموية عبر لجنة خماسية تضم الشركة السودانية للموارد المعدنية وممثلين من المجتمع المحلي وحكومة المحلية والشركة المستثمرة والمقاول.
وأشار ألى الاجتماعات التي عقدت بمكتبه مؤخراً مع ممثلين لمناطق التعدين مع الشركة ومناديب الشركات المنقبة وأكد التزام عدد من الشركات بالموجهات الجديدة للشركة السودانية فيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية ونوه الى أن هناك بعض الجهات المستفيدة من أموال المسئولية المجتمعية لا تتجاوب مع الموجهات الجديدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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