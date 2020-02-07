تطورات في بلاغ الحلنقي والفنان محمد الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تابعت مصادر، الإجراءات التي قام بها الأستاذ علي حسن عبد الرحمن المحامي إنابة عن موكله الشاعر اسحق الحلنقي وذلك على إثر مطالبة الشاعر الحلنقي بحقوقه المادية لمدة أربعين عام تغنى بها الفنان من أشعاره من ضمنها أغنية بتتعلم من الأيام وغربة وشوق.

وقدم ممثل الاتهام علي حسن بحسب صحيفة الدار، اسطوانة بها الحفل الأخير الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية وتغنى فيه الفنان محمد الأمين بأغنيات من أشعار الحلنقي.

وفي تطور للأحداث ألقت الشرطة القبض على الفنان محمد الأمين والتحري معه وإطلاق سراحه بالضمان، كما تدخل بعض الأجاويد للصلح بين الطرفين تجنباً لوصول البلاغ إلى المحكمة.