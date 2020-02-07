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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات عنيفة للفنان الجماهيرية ندى القلعة بسبب ظهورها المتعدد في مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعبر البعض ان ظهورها الغرض منه استعراض ملابسها للجمهور حيث قال معلق:(غايتو ندى القلعة بتحب تظهر للجمهور استايل الملابس حقتها ما اكثر واضحة ومفهومه للاسف).
وكانت القلعة قد نشرت في يوم الجمعة مقطعا تردد فيه اغنية كانت تستمع اليها من الجهاز الفنان الراحل محمد ورد (اقابلك) الشيئ الذي دفع احد المتابعين ينتقدها ويسنكر عليها نشر المقاطع الغنائية في يوم الجمع حيث قال: (تنشرى الاغانى والنهاردة الجمعة يخر بيتك ياندى القلعة).
كانت هذه تفاصيل خبر إتهام الفنانة ندى القلعة باستعراض ملابسها في دندنة مع وردي في نهار الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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