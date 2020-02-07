الإمارات تغلق أكثر من 3000 الف حساب بنكي لسودانيين لهذا السبب..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت مصادر صحفية أن الإمارات قررت إغلاق اكثر من 3 الف حساب بنكي في بنك واحد لسودانيين مقيمين بدولة الإمارات نتيجة تحويلات من تجار العملة لأصحاب الأعمال في دبي خارج النظام المصرفي” الاغلاق شمل كل من صرافة ارسال ، والياقوت ، والعمدة ، وعبدالله كنانة ،

وهي مكاتب صرافة في الشارقة ودبي تم اغلاق صرافاتهم بطلب من الحكومة السودانية .

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