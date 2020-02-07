المريخ يغادر إلى شندي ويختار”20″ لاعبًا بقيادة ريشموند

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نفذّ المريخ اليوم”الجمعة” تدريبًا بالخرطوم تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة جمال أبو عنجة ومشاركة كلّ اللاعبين بعدد”23″ لاعبًا.

وعمل فيه على تطبيق عددًا من الجمل التكتيكية وتمارين لياقة بدنية.

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في السياق، تقرّر أنّ تغار بعثة المريخ غدًا”السبت” إلى شندي لأداء مباراة المرحلة التاسعة عشر من الدوري الممتاز أمام أهلي شندي.

وسيقود بعثة الفريق الكابتن هيثم الرشيد، واختار الجهاز الفني”20″ لاعبًا، أبرزهم ريشموند، سيف تيري، أمير كمال، رمضان عجب، أحمد التش.

ويتصدّر المريخ الدوري الممتاز برصيد”38″ نقطة.