أطهر الطاهر يرد على إختياره في التشكيلة النهائية لأبطال إفريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوضح لاعب الهلال أطهر الطاهر أنّ خروج فريقه من دوري أبطال إفريقيا ليس نهاية المطاف، معلنًا عن محاولتهم مرة أخرى في الموسم المقبل.

وقال أطهر الطاهر في صفحته الرسمية بالفسيبوك اليوم”الجمعة” إنّهم سيحاولون حتى الوصول إلى الهدف المنشود.

لاعب الهلال أطهر الطاهر، تمّ اختياره ضمن التوليفة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا لمرحلة المجموعات.

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وأشار الطاهر إلى أنّهم سيستعدّون للموسم القادم بكل قوةٍ.

وتابع” تمّ اختياري ضمن التشكيلة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا، لو تأهلنا لكان هناك شأنًا آخر، جمعنا 10 نقاط ولم نتأهل وهذا هو قدر الله”.

وكان الهلال قد غادر دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات بعد تعادله أمام الأهلي المصري مؤخرًا.