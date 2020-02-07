شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : 07/02/2020 العملة شراء بيع متوسط الدولار 49.6000 49.8480 49.7240 الين الياباني 0.4532 0.4555 0.4543 الجنيه الاسترليني 64.5665 64.8893 64.7279 الفرنك السويسري 51.1678 51.4236 51.2957 الدولار الكندي 37.3179 37.5045 37.4112 كرونة السويدية 5.1691 5.1949 5.1820 الكرونة النرويجية 5.3716 5.3985 5.3850 الكرون الدنماركي 7.3246 7.3612 7.3429 الدينار الكويتي 162.0915 162.9020 162.4967 الريال السعودي 13.2217 13.2878 13.2548 الدرهم الاماراتي 13.5051 13.5726 13.5389 الريال القطري 13.6226 13.6907 13.6567 الدينار البحريني 131.5301 132.1878 131.8589 ريال عماني 128.8312 129.4754 129.1533 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 67.4358 67.7933 67.6145 الدولار الحسابي (مصر) 3.5822 3.6261 3.6041 اليورو 54.7366 55.0103 54.8734 XAR 2485.4636 2498.6923 2492.0779 المادة السابقة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الجمعة الموافق7فبراير2020م المقالة القادمة أطهر الطاهر يرد على إختياره في التشكيلة النهائية لأبطال إفريقيا

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كانت هذه تفاصيل خبر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة في البنك المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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