بأغلبية ساحقة… فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فازت جمهورية مصر العربية بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي، لمدة عامين، وذلك للفترة 2020-2022.

وأعلن أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن مصر فازت بالعضوية من الجولة الأولى بأغلبية ساحقة.

وتابع: “مواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية… مصر تفوز من الجولة الأولى بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة ٢٠٢٠ – ٢٠٢٢”.

وأوضح أن “ذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم بأديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي”‬.

جدير بالذكر أن العاصمة الإثيوبية تشهد اليوم استمرار أعمال الدورة العادية لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.

يشار إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، توجه الأربعاء الماضي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ33 لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير/ شباط.

وصرح أحمد حافظ أن “القمة ذات أهمية خاصة على ضوء ما ستشهده من تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي من مصر إلى جنوب أفريقيا، حيث عملت القاهرة خلال عام رئاستها للاتحاد في 2019 مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات أبرزها التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، فضلاً عن التعاون مع الشركاء الدوليين للقارة الأفريقية”.

وتابع حافظ أن “اجتماعات المجلس التنفيذي ستناقش عدة موضوعات من أهمها أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته، وموضوع عام 2019 “اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا”، وكذا المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق الخاصة بموضوع عام 2020 “إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية في أفريقيا”، فضلاً عن مناقشة التقرير الخاص بالتقدم المحرز اتصالا بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”.