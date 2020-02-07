البرهان ونتنياهو.. ملح وملاح

التاريخ: 07-فبراير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة ضحك رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ومن معه من رؤساء التحرير ومدراء مكاتب القنوات الأجنبية بالخرطوم لسؤال الزميل الصحفي عادل سيد أحمد.. عادل قال للبرهان في اللقاء التنويري بحسب صحيفة آخر لحظة أمس الأول، أود أن أسألك سؤالاً عاطفياً.. (شعورك شنو وأنت بتسلم على نتنياهو، وأول كلمة قلتها لي شنو وهل أكلتو سوا ملح وملاح.. البرهان ضحك وأجاب (عادي وكان على الأكل أي زول أكل في صحنو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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