الاتحاد العام يُعلن افتتاح الموقع الإلكتروني الرسمي

شهدت قاعة الأستاذ محمد الشيخ مدني عند الساعة الثانية من ظهر أمس، إعلان الافتتاح للموقع الرسمي للاتحاد السوداني لكرة القدم، وذلك بتشريف البروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ونائبيه البروفيسور محمد جلال، والمهندس الفاتح أحمد بانى، إلى جانب عددٍ من أعضاء مجلس الإدارة، وقدم مازن أبو سن الرؤية الكاملة حول الموقع بما فيه من محتوى الآن، حول الشأن المعرفي بأنشطة الاتحاد، وعُضويته، وبرامج التطوير فيه، وكذلك المشاريع من حيث مَدَى التنفيذ، وكل أنشطة اللجان.

Advertisements

وزاد أبو سن أنهم يتمنون أن لا يكون الإعلام مُجرّد مُتلقٍ من الموقع، بل مُشاركاً فيه بالمقترحات، وطالب الزملاء بالدخول إلى الموقع وتسجيل بياناتهم عبر (المركز الإعلامي) في الموقع، ليتم اعتمادهم في عضوية الـ(CMS)، الخاصة بالاتحاد، والتي سيتم تدشينها في المرحلة المقبلة، وأبان أن كل البيانات والتصريحات، والتوضيحات في أيّة قضية ستكون عبر الموقع، كما أن التوثيق وبرامج الفيديو لأنشطة الاتحاد ستكون حَاضِرَةً عبره، وهناك خُصُوصية لمُنتسبيه، وأعرب مازن عن ثقته في نقلة تقنية كبيرة بالمرحلة المُقبلة في اتحاد الكرة، تُضاف إلى الشفافية التي ستتمثل عبر نشر الميزانيات بعد إجازتها، ورحّب أبو سن بكل المُقترحات التي وردت من الزملاء الحاضرين في اللقاء التنويري.

البروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، قال بحسب صحيفة الصيحة، إنّ الخطوة تأخّرت كثيراً، ومن سخرية الاقدار أنّ مازن أبوسن نفسه تم استقدامه في 2008م، للإشراف على الموقع الإلكتروني للاتحاد، لكن بعد ذهابه من رئاسة الاتحاد مضى هو الآخر، وعندما عاد مُؤخّراً كانت الأولوية في استخراج أموال الاتحاد بطرف “فيفا”، واعتماد برامج التطوير، لذا أسندت إليه المهمة الأكبر، وأشاد البروفيسور كمال شداد بالصحفي علي حسن، الذي قدم توثيقاً مُتكاملاً عن بطولة الدوري الممتاز، وهو توثيقٌ لم ولن يُوجد في أروقة الاتحاد، وقال إنهم افتقدوا الكثير من الوثائق المُهمّة لعدم الأرشفة الإلكترونية وسيعملون على معالجة ذلك مُستقبلاً.. وأشاد شداد بالحضور الإعلامي، وتمنى أن يكون البحث عَن المَعلومة والسعي للتطوير هو الديدن بعيداً عن العمل المألوف في الصراع الذي لا يعرف للنهاية طريق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)