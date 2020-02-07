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أبو جبل آخر موعد لطلبات تغطية البطولة العربية لمنتخبات الشباب بالسبت

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التاريخ: 07-فبراير-2020

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أبو جبل آخر موعد لطلبات تغطية البطولة العربية لمنتخبات الشباب بالسبت

قال حسن أبو جبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني إن آخر موعد لتقديم طلبات تغطية البطولة العربية للمنتخبات تحت (20) سنة بالسعودية في الفترة من 17 فبراير وحتى 5 مارس، سيكون يوم السبت 8 فبراير 2020.

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وكان الاتحاد بحسب صحيفة الصيحة، قد سبق وأن أوضح المطلوبات في تغطية البطولة عبر التكفل بنفقات السفر كاملة على مؤسسة الإعلامي الطالب للتغطية، والاتحاد سيقوم بإجراء طلب تأشيرة الدخول فقط لا غير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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