مصادر تكشف سبب غياب (المدينة) عن مباراتي ظفار

تَحَصّلت مصادر، على الأسباب الرئيسة لعدم مشاركة لاعب الفريق بكري عبد القادر (المدينة) في المباراتين الماضيتين.

وكشف المدير الفني لفريق الكرة ظفار عظيمة بحسب صحيفة الصيحة، النقاب عن الأسباب الخاصة بعدم مشاركة اللاعب، وذكر أنه سعيد بانضمامه للفريق، مشيراً إلى أنه يمثل قوة ضاربة لهجوم العماني ظفار.

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وشدد المدير الفني للفريق إلى أنهم في انتظار وصول بطاقته الدولية من القوة العراقي حتى يتم الدفع به في تشكيلة الفريق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)