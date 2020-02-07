الاتحاد يصدر منشوراً بخصوص إقامات اللاعبين الأجانب

أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم، بياناً أمس الخميس 6 فبراير 2020م، حول إقامات اللاعبين الأجانب الذين سجلوا في الاندية السودانية بجميع الولايات، حيث جاء نص البيان بحسب صحيفة الصيحة: ((بالإشارة إلى خطابنا السابق بالرقم أ ك ق س – 16 بتاريخ 4 فبراير 2020م، المُتعلِّق بما هو مذكور في الموضوع أعلاه ولمزيدٍ من التبيان نُؤكِّد على الآتي:

اللاعبون الأجانب غير الموفقي الأوضاع القانونية (إقامة منتهية الصلاحية) لا يحق لهم المُشاركة مع أنديتهم المُسَجّلين بها.

اللاعبون الأجانب الجُدد الذين تم طلب تسجيلهم إلكترونياً للمرة الأولى بالسودان، يتوجّب مُراجعة مسؤول نظام مُطابقة التسجيلات والانتقالات الإلكترونية بالاتحاد لتكملة الإجراءات والتي بمُوجبها ستصدر الرسائل للجهات المعنية لتوفيق أوضاعهم القانونية ومن ثَمّ يحق لهم المشاركة مع أنديتهم.

اللاعب الذي لديه إقامة سارية من نادٍ غير مُقيّدٍ به حالياً صالحة للنادي المنتقل إليه ولحين انتهاء صلاحيتها ويحق له المشاركة مع ناديه الجديد خلال فترة سريان إقامته.

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لا يسمح للاعب الأجنبي غير الموفق لأوضاعه القانونية المتعلقة بالإقامة وكرت العمل، المشاركة مع ناديه في مُسابقات الاتحاد وأي ناد يشرك لاعباً أجنبياً مُخالفاً لما جاء في هذا التعميم يتحمّل التبعات المُترتِّبة على ذلك.

يتوجّب على مُراقبي وحُكّام المباريات مُراعاة ما ذكر بعاليه.

هذا ما لزم إبلاغكم به والعمل بموجبه.

وتفضّلوا بقبول فائق الشكر والتقدير..)) انتهى النص..

الخرطوم (أخبار الخليج 365)