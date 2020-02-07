دعوة لتسريع خطوات تنفيذ المشروع العقارى للمغتربين

التاريخ: 07-فبراير-2020
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دعا بروفيسور محمد الجاك أحمد استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم لتسريع خطوات تنفيذ المشروع العقاري للمغتربين لاستقطاب مدخراتهم لتوظيفها فى توفير الاحتياجات التنموية بالبلاد. وثمن الجاك فى تصريح بحسب (سونا)، توجهات الدولة نحو الاهتمام بشريحة المغتربين.
واشار الجاك للدراسات الفنية والتفصيلية التى اعدتها وزارة الاستثمار لمشاريع استثمارية طموحة صغيرة ومتوسطة بغرض طرحها للمغتربين .
ودعا الجاك وزارة الاستثمار لتقديم المزيد من الضمانات والتسهيلات لمساعدة هذه الشريحة المهمة بغرض ازالة الشكوك والمخاوف التي تحيط بها في البيئة الاستثمارية مشددا على ضرورة توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل اي سوداني مغترب علاوة على تحديث نظام فعال للضمان الاجتماعي لهم مع تقديم كافة الخدمات التي تحتاجها كالسكن والاعفاءات الجمركية وغيرها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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