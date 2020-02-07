التاريخ: 07-فبراير-2020 فى : أخبار 78 مشاهدة وقعت وزارة التربية والتعليم أمس، اتفاقية لاعتماد وتنظيم التعامل مع المنهج التكاملي المطبق بواسطة مدرسة المحور. Advertisements وقع عن الوزارة مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي د. عمر القراي وعن منظمة المحور أمينها العام، مدير عام المدرسة. وأكد وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الأمين التوم بحسب صحيفة الصيحة، أهمية وجود مدارس نموذجية للتعليم بطرق تدريس مختلفة وجديدة، بجانب التعليم التقليدي تؤدي لإنشاء مدارس القرن 21، وأشار لتجربة مدرسة المحور بالخرطوم التي تعتمد نظام الخبرة في التعلم وتخضع لتقييم الوزارة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التربية تؤكد أهمية وجود مدارس نموذجية بطرق تدريس جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.