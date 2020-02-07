التعايشىي:الفراغ السياسي في الولايات يهدد الفترة الانتقالية

أوضح الأستاذ محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق باسم الوفد الحكومي في مفاوضات جوبا للسلام مع حركات الكفاح المسلح أن الفراغ السياسي في الولايات يهدد الفترة الانتقالية.

وقال في برنامج مؤتمر إذاعي بإذاعة أم درمان بثته ظهر اليوم بحسب (سونا)، إن التفاوض الذي جرى بحاضرة دولة جنوب السودان جوبا كان مع مجموعتين الأولى الجبهة الثورية والتي تشمل خمس مجموعات مسلحة والثانية مع الحركة الشعبية جناح مالك عقار ، مشيرا إلى أن التفاوض بدأ بالمسارت ثم القضايا القومية ثم اتفاق سلام كامل ببروتوكولات المسارات المختلفة.

وأوضح التعايشي أن المفاوضات ناقشت قضايا السلام في مناطق السودان ذات الطابع المشترك لتؤدي إلى اتفاق سلام كامل ، مضيفاً أن هناك مجموعة سياسية تناقش قضايا المناطق ومجموعة أخرى فنية تعمل مع خبراء دوليين للتحضير لكيفية بناء اتفاق شامل .

Advertisements

وأكد التعايشي أن اختراقاً كبيراً حدث في المفاوضات خاصة في قضية شرق وشمال السودان التي تعد قضية اساسية لها علاقة بالأرض والسدود والتعدين وهي من القضايا التي تم حسمها.

وقال إنه تم اتفاق مع الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو حول مصير الوسط لتشمل الأراضي والمشروعات، مؤكدا أن هناك رغبة أكيدة من كل الأطراف المتفاوضة على إنهاء مسيرة الحرب ومخاطبة جذور المشكلات للوصول إلى سلام شامل ومستدام، مشيرا إلى الثقة المتبادلة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح، مضيفا أن النظام السابق كان يبعد جماعات حتى يضعفها، مجدداً أن السلام يشمل كل المجموعات دون إقصاء أي طرف. وأوضح أن قضية الفراغ السياسي في الولايات تهدد الفترة الانتقالية، داعيا إلى ضرورة مراجعة القوانين والترتيب لمرحلة ما بعد السلام للبناء والتنمية في البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)