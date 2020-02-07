والي جنوب دارفور يؤكد لوفد من الأمم المتحدة استقرار الأوضاع الأمنية

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الجمعة 7 فبراير 2020
أكد اللواء ركن هاشم خالد محمود والي ولاية جنوب دارفور (جنوب غرب السودان)، لوفد من الأمم المتحدة، استقرار الأوضاع الأمنية بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها القوات النظامية، إلى جانب الأدوار التي تقوم بها في حماية قرى العودة الطوعية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، والاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح، ومكافحة التهريب، وتأمين الزراعة ومناطق التعدين.
والتقى والي جنوب دارفور، مع وفد خبراء الأمم المتحدة واللجنة الوطنية السودانية للقرار (1591) لعام 2005، الذي يزور الولاية للوقوف على الأوضاع وزيارة معسكرات النازحين.
وشدد اللواء ركن هاشم محمود على الالتزام بوقف إطلاق النار لتعزيز الثقة ودعما لمفاوضات السلام في جوبا وفتح مسارات العمل الإنساني دون شروط أو قيود لحركة المنظمات في كل أنحاء الولاية.
وقال إن الولاية قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال فضلا عن الالتزام بالعمل على تحقيق أهداف الثورة، مضيفا "نتطلع إلى سلام شامل وعادل يحقق التنمية والاستقرار وعودة النازحين إلى قراهم".
من جانبه، قال رئيس وفد لجنة خبراء الأمم المتحدة راجيف ياداف، إن اللجنة عقدت اجتماعا مثمرا وبناء مع والي جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية، مشيرا إلى أنهم استمعوا إلى شرح من الوالي حول مجمل الأوضاع في الولاية.
وأكد أن الوفد استفاد من النقاش، لافتا إلى أن اللجنة ستمكث في الولاية حتى يوم الجمعة المقبل، وستزور معسكرات النازحين.
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