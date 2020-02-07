السودان تشارك في القمة 33 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي غدًا

الجمعة 7 فبراير 2020 تشارك السودان في القمة 33 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي تعقد غدًا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".

وسيتم خلال القمة مناقشة عدد من الملفات المتعددة، من أبرزها النزاعات المسلحة في أفريقيا، وآفات الهجرة غير الشرعية، كما ستتم مناقشة تفعيل المنطقة التجارية الحرة في أفريقيا. ويرأس وفد السودان فى القمة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

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