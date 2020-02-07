الرئيس الألماني يزور الخرطوم قريباً

أعلن وزير الاقتصاد والتعاون الدولي بألمانيا جيراد مولر، عن دعم بلاده للسودان ضمن الميزانية المخصصة للاقتصاد والتنمية الألمانية للسودان تقدر بنحو (80) مليون دولار، وقال إن رئيس ألمانيا سيعلن عنها خلال زيارته المقبلة للسودان في النصف الثاني من الشهر الجاري.

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وأكد الوزير لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بأنهم مستمرون في دعم السودان والوقوف بجانب الحكومة الانتقالية.

وكشف جيراد في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، عن جلسة للبرلمان الألماني من المنتظر أن تناقش الوضع في السودان ومسألة الإصلاحات القائمة والإصلاحات الدستورية، وأبان أنه سيطالب من خلال الجلسة البرلمانية بعودة التعاون التنموي بين السودان وألمانيا، مؤكداً دعم بلاده للسودان حتى يكون سلة غذاء أفريقيا، وأضاف (سنركز على المجال الزراعي والتعليم المهني والاستثمار فيه)، وشدد على ضرورة وضع إطار قانوني للاستثمار في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)