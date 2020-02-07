ميركل تلتقي رئيس وزراء السودان الجمعة القادمة في برلين

الجمعة 7 فبراير 2020

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، يوم الجمعة القادمة ، رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ، بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين.



وذكرت نائبة المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفيدرالية ، أولريك ديمير - في مؤتمر الحكومة الاتحادية اليوم الجمعة - أنه من المقرر أن يتم خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الاقتصادية والإنمائية، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة بشكل عام والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

على جانب متصل، تستقبل ميركل ، يوم الخميس المقبل ، رئيسة وزراء أرمينيا ، نيكول باشينيان، لبحث العلاقات الثنائية وقضايا السياسة الاقتصادية والسياسة الخارجية والأمنية فضلا عن القضايا الدوليه ذات الاهتمام المشترك.

كما تستقبل ميركل رئيس وزراء جمهورية المجر فيكتور أوربان ، يوم الاثنين المقبل ، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وكذلك السياسة الأوروبية لاسيما الاقتصادية والأمنية، فضلا عن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.