إعلامي سعودي يكشف مُخطط الحمدين في السودان

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الجمعة 7 فبراير 2020
كشف الإعلامي السعودي سامي العثمان، اليوم، مُخطط تنظيم الحمدين الجديد في السودان.
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "يسعى الحمدين ببذل جهود مستمرة لاستيعاب مرحلة ما بعد البشير في السودان، وذلك من خلال إنتاج واستنساخ نظام الاخوان مرة أخرى من خلال شراء ذمم عملاء جدد يقومون بتعطيل السلطة الانتقالية وإفشالها والدعوة للانقلاب عليها".
وأضاف في تغريدة أخرى: "لا يزال السودان يشكل هدف استراتيجي للحمدين ولهذا نرى استعانتهم وتقاربهم مع جماعات إسلامية انشقت عن البشير مثل غازي صلاح الدين، وهذا الأمر يربط ما بين تمرد جهاز المخابرات وبين مسيرات الزحف الأخضر".
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