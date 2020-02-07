حل مجالس إدارات بنوك ومؤسسات وصحف موالية لنظام البشير

الجمعة 7 فبراير 2020

قالت لجنة سودانية ، إنها قررت حل مجالس إدارات البنك المركزي السوداني و11 بنكا آخر مملوكا للدولة بموجب قانون يهدف إلى تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.



وأقالت "لجنة إزالة التمكين" أيضاً مديري 8 بنوك، لكن بدر الدين عبد الرحيم، محافظ البنك المركزي، سيظل في موقعه، بينما ستتشكل مجالس جديدة قريباً، حسبما أبلغ عضو باللجنة رويترز.

Advertisements

وسن السودان في نوفمبر قانونا لتفكيك نظام البشير، بعد أن أطيح به في إبريل عقب نحو 30 عاما في السلطة.

وفي الشهر الماضي، صادرت اللجنة القانونية المشكلة لإنفاذ القانون، أصول حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يقوده البشير.

وقالت اللجنة إنها حلت أيضاً مجالس إدارات 9 شركات ومؤسسات حكومية، وأنها ستُعين مفوضين لإدارة صحيفتين خاصتين، تقرر تجميد أصولهما في الشهر الماضي.