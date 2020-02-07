- 1/2
- 2/2
الجمعة 7 فبراير 2020
قالت لجنة سودانية ، إنها قررت حل مجالس إدارات البنك المركزي السوداني و11 بنكا آخر مملوكا للدولة بموجب قانون يهدف إلى تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وأقالت "لجنة إزالة التمكين" أيضاً مديري 8 بنوك، لكن بدر الدين عبد الرحيم، محافظ البنك المركزي، سيظل في موقعه، بينما ستتشكل مجالس جديدة قريباً، حسبما أبلغ عضو باللجنة رويترز.
وسن السودان في نوفمبر قانونا لتفكيك نظام البشير، بعد أن أطيح به في إبريل عقب نحو 30 عاما في السلطة.
وفي الشهر الماضي، صادرت اللجنة القانونية المشكلة لإنفاذ القانون، أصول حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يقوده البشير.
وقالت اللجنة إنها حلت أيضاً مجالس إدارات 9 شركات ومؤسسات حكومية، وأنها ستُعين مفوضين لإدارة صحيفتين خاصتين، تقرر تجميد أصولهما في الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر حل مجالس إدارات بنوك ومؤسسات وصحف موالية لنظام البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.