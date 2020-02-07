عضو مفوضية حقوق الإنسان يطالب عزمي بشارة برفع يده عن السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طَالَب مدير مركز السلام وحقوق الإنسان، عُضو المفوضية القومية لحقوق الإنسان د. أبو القاسم قور حامد، مدير معهد الدوحة د. عزمي بشارة برفع يده عن السودان.
وقال قور “لا ينبغي أن تحمل خطوة السيد رئيس مجلس السيادة ملفات الكراهية وخطاب الإشانة إلى السودان”، وأضاف “البرهان لم يُوقِّع على اتفاقية”، وتابع “لا ينبغي أن يُحمِّل السودان أوزار فشل العرب في قضيتهم”، وأشار إلى أنّ طبيعة تحوُّلات كثيرة انتخبت استراتيجية جديدة في أفريقيا.
ونَصَحَ قور من مقر إقامته كمستشار للبرنامج الأفريقي لجامعة الأمم المتحدة للسلام، القوى السياسية “قحت” و”تجمُّع المهنيين” بالعمل على إزالة الخلافات حتى لا تنقض قوى المرجعية على منجز الثورة، وأكد أن السودان بلد التسامُح والمُعافاة وجبر الضرر.
يُذكر أنّ د. قور تقدّم بمُبادرة المُصالحة الإيجابية وجبر الضرر برعاية البرنامج الأفريقي في أديس أبابا ومركز السلام وحقوق الإنسان.
الصيحة
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