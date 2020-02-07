الوثيقة الدستورية … خرق بأيادي إسرائيلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقب تصاعد حدة التوتر بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء على خلفية لقاء رئيس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بيوغندا، ففي اليوم الأول أقر البرهان بأن العلاقات الخارجية من صميم مهام الجهاز التنفيذي، الا ان تصريحاته التي أدلى بها في التنوير الذي قدمه لرؤساء تحرير الصحف أمس الأول مثلت انتكاسة كبيرة، ورفض مجلس الوزراء تصريحات رئيس مجلس السيادة واعتبرت أنه خرق وتجاوز للوثيقة الدستورية، وكذلك حذا تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير حذوها، والسؤال الجوهري هو كيف سيتجاوز مجلس الوزراء أزمة خرق الوثيقة على الرغم منها ليست المرة الأولى التي يتم فيها ذلك لأن هذه المرة شرع عدد من المحامين في مقاضاة البرهان ؟ أم أن البرهان اعتمد على مرسوم دستوري سابق منحه سلطة اقامة اتفاقيات دولية قبل توقيع الوثيقة، وهل يعني ذلك انها لا تجب ما قبلها ؟ أم أن مبرراته التي استند فيها على المحافظة على الأمن القومي تشفع له باعتبار أنه من صميم مهام وزارة الدفاع التي يشغل فيها منصب القائد العام للقوات المسلحة، أم أن لقاء عنتبي سيدفع الى اعادة النظر في الوثيقة وتعديلها بما يحسم الجدل حول مهام واختصاصات المكون المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية..؟

دعوى جنائية ضد البرهان:

وكانت مجموعة الاعتصام للمحاماة والاستشارات، تقدمت لنيابة الخرطوم شمال بطلب قيد دعوى جنائية في مواجهة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تحت المواد (7 )(,2)، من قانون مقاطعة اسرائيل لسنة 1958، والمواد 52 و69 من القانون الجنائي لسنة،1991.

وبرر مقدم عريضة الدعوى المحامي والمستشار القانوني عمرو الطيب الشيخ في الدعوى التي تحصلت “الجريدة” على نسخة منها مطالبتهم النيابة تقييد دعوى جنائية ضد البرهان بسبب لقائه برئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ولاعلان الاخير انه تم الإتفاق على بدء التعاون للوصول الى تطبيع كامل العلاقات فضلا عن اقرار البرهان باللقاء.

اختصاصات وسلطات:

ونوهت مجموعة المحاميين الى ان الوثيقة الدستورية نصت على ان اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء ابتدار المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ودور مجلس السيادة الذي يترأسه المتهم هو فقط التوقيع على الاتفاقيات الدولية والاقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي.

وأكدت عريضة الدعوى مخالفة المتهم نص المادة 2 من قانون مقاطعة اسرائيل لسنة 1958 والتي نصت على حظر أي شخص ان يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم الى اسرائيل أو يعملون لحسابها كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية الأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل ونصت المادة 7 من ذات القانون بحسب عريضة الدعوى، كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالسجن مدة قد تمتد الى عشر سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً فضلاً عن مخالفة البرهان قمة اللاءات الثلاث، ورأت انه خالف بذلك المادة 52 من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي نصت على ان من يقوم دون اذن بالعمل في خدمة أي دولة يعلن السودان أنها دولة معادية أو بمباشرة أي أعمال تجارية أو معاملات أخرى معها أو مع وكلائها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو(بالعقوبتين معاً).

الاحتقان الشعبي:

وذكرت العريضة أن المتهم تسبب في حالة من الاحتقان والرفض الشعبي وإنقسام بين مؤيد ومعارض يحتمل أن يؤدي الى الإخلال بالسلام العام أو الطمأنينة العامة خصوصاً في ظل الوضع الراهن الذي تأخذ النيابة علماً قضائياً به مما يشكل مخالفة لنص المادة 69 من القانون الجنائي والتي تنص على (من يخل بالسلام العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام أو الطمأنينة العامة وكان ذلك في مكان عام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يتجاوز عشرين جلدة).

تحريات أولية:

والتمست مجموعة الاعتصام الاستشارية من النيابة، القيام بالتحريات الاولية حال اصطدام الاجراءات بحصانة البرهان، وأوضحت في عريضة الدعوى أن المتهم بحكم منصبه يتمتع بحصانة إجرائية بموجب المادة 22 الفقرة أ من الوثيقة الدستورية الانتقالية وتختص المحكمة الدستورية برفعها الى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.

وأردفت: المحكمة الدستورية أرست بالحكم في سابقة مبدأ مفاده أنه توجد نيابة عامة عمومية مستقلة هي التي تقوم بالتحريات الأولية إذا أصدمت اجراءاتها بالحصانة عليها تطلب من تلك الجهة (وهي المحكمة الدستورية) في هذه الحالة رفع تلك الحصانة واتخاذ الاجراءات اللازمة.

اختراق الوثيقة:

وكانت قوى الحرية والتغيير قد أكدت أن ما اتفق عليه البرهان مع رئيس الوزراء الاسرائيلي يشكل تجاوزا كبيراً للوثيقة الدستورية التي نصت على ان العلاقات الخارجية من اختصاص السلطة التنفيذية وأعلنت عن رفضها لذلك بوضوح وحزم.

اختطاف القرار:

وبدوره شدد تجمع المهنيين على ان السياسات والعلاقات الخارجية للدولة السودانية من اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، ورأى أن محاولة الفريق أول البرهان اختطاف القرار فيها تحت أي ذريعة واهية يمثل خرقاً للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية وتهدد عملية الانتقال الديمقراطي وتماسكها.

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اعترافات السيادي:

وقال البرهان في تعميم صحفي إنه قام بهذه الخطوة من واقع مسؤوليته بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني، وأردف ان بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، وأشار إلى أن موقف السودان المبدئي ثابت من القضية الفلسطينية وحق شعبه في دولته المستقلة، الا ان البرهان تراجع عن محاولات امتصاص غضب الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية وفاجأها للمرة الثانية بتصريحات جرئية كشف فيها تفاصيل لقائه بنتنايهو ودافع عن خطوته تلك وذهب الى أبعد من ذلك وذكر لرؤساء تحرير الصحف ان رئيس مجلس الوزراء على علم باللقاء.

تفاصيل ماحدث:

ونفى البرهان وجود خلافات في مجلس السيادة، بسبب زيارته إلى أوغندا، ولقاء نتنياهو، خاصة وأن بيانه الصادر ليل الثلاثاء صاغه أعضاء من السيادي والوزراء.

ولفت إلى أن خطوة لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي جاءت بمبادرة شخصية منه، لفتح الأبواب المغلقة في وجه السودان، خاصة وأن الشعارات القديمة “لا توفر الخبز والوقود”.

وأضاف: “التقيت نتنياهو ساعتين في اجتماع رسمي، و3 ساعات قبل اللقاء الرسمي وسألته عن الذي يقدمونه للسودان، وأن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اتصل بعدها وأكد أن الخطوة لديها ما بعدها وفيها خير كثير للسودان”.

دفوعات العسكري:

وشدد رئيس مجلس السيادة على أن خطوته بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، تمثل سنداً كبيراً للأمن القومي السوداني، خاصة وأن البلاد تعاني من الحظر الاقتصادي الأميركي، وموضوعة على لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضح أن الحوار مع الجانب الإسرائيلي إذا سار إلى الأمام، فإن اللمسات النهائية ستكون من اختصاص الأجهزة التنفيذية والتشريعية في البلاد.

ونوَّه البرهان إلى أنهم مع القضية الفلسطينية ونصرتها، وبإمكانهم المساعدة في الحل.

ونفى أن البرهان أن يكون لقاءه نتنياهو تمهيد لاستيلاء الجيش على السلطة، وأضاف، “لن أمكث ساعة بعد انقضاء مدتي، ولا يوجد عسكري يطمع في السلطة، ولن نختطف ثورة الشعب، وهذا موقفنا الأخلاقي وسنحمي الوثيقة الدستورية”.

وأضاف: “القوات المسلحة هي التي ستحمي الديمقراطية وليس الانقلاب عليها، وعادت موجة الغضب تسيطر على الشركاء في الحكومة الانتقالية عقب تصريحات البرهان.

مجلس الوزراء يكذب:

وكذب وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الانتقالي فيصل محمد صالح، رئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان على خلفية تصريحاته التي أكد فيها بأن لقائه مع نتنياهو تم بعلم حمدوك، وقال وزير الاعلام في تعميم صحفي في وقت متأخر من مساء أمس فوجئنا باللقاء الصحفي الذي أجراه السيد رئيس مجلس السيادة بالقيادة العامة لتقديمه إفادات مختلفة عن ما ذكره في اللقاء المشترك

وكشف عن تفاصيل، الاجتماع المشترك مع مجلس السيادة، وقال خلال الاجتماع المشترك واللقاءات التي سبقته وتخللته، أكد رئيس مجلس السيادة أنه قام بهذه المبادرة بصفة شخصية ولم يستشر فيها أحداً، وأنه يتحمل مسؤوليتها وقال إنه فعل ذلك لاعتقاده أن في ذلك فائدة للشعب السوداني.

ونقل فيصل عن البرهان تأكيده بأن اللقاء كان استكشافياً وأنه لم يقدم خلاله أي التزام أو وعود بالتطبيع أو إقامة علاقات دبلوماسية، وأنه يترك ذلك للأجهزة المختصة لتُقرر فيه.

وذكر: بعد مداولات مطولة شارك فيها أعضاء المجلسين وممثلون لقوى الحرية والتغيير، تم الاتفاق على البيان الذي صدر مساء الثلاثاء وتم الاتفاق على أساس توافقي أن يتخطى الجميع هذه المسألة ويُركّزوا على العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الثورة.

تفويض محدود:

وقطع وزير الاعلام بأن رئيس الوزراء لم يكن على علم بزيارة رئيس مجلس السيادة إلى عنتبي، ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم يحدث أي إخطار أو تشاور في هذا الأمر.

وأكد أن الاجتماع المشترك، شدد على أن أمر السياسة الخارجية من اختصاص الجهاز التنفيذي، والرجوع للوثيقة الدستورية لتحديد الاختصاصات بدقة.

وذكر: نحن نُمثل حكومة ثورة، حملت شعارات الحرية والسلام والعدالة، وألهمت المناضلين والتواقين للحرية والعدالة في كل أنحاء العالم، ولا يمكن أن يكون من أولوياتها في هذا الوقت الانقلاب على شعارات الثورة والتنكر للشعوب المضطهدة والمناضلة.

وشدد فيصل على أن أمر العلاقات مع إسرائيل هو شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود، ويجب أن ينظر فيها الجهاز التشريعي والمؤتمر الدستوري.

لحظات حرجة:

وطالب تجمع المهنيين عقب اعلان القوات المسلحة تأييدها لقاء البرهان رئيس مجلس السيادة الالتزام بما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه اللحظة الحرجة، وما أوكلته له من مهام وصلاحيات محدودة له كعضو ورئيس حالي لمجلس السيادة.

طعن دستوري:

وأكد عدد من الخبراء القانونيين ان من حق مجلس الوزراء تقديم طعن دستوري ضد رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان لمخالفته الوثيقة الدستورية بسبب لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، وقال الخبير القانوني أحمد المفتي لـ”الجريدة” ان من يخالف الوثيقة الدستورية يفقد منصبه.

من جهته قال الخبير القانوني الفاضل أحمد المهدي لـ”الجريدة” إن أي مخالفة دستورية يتم البت فيها عن طريق المحمكة الدستورية ويحق لها ابطال التصرف، لافتاً الى أن زيارة رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ولقائه برئيس الوزراء الاسرائيلي تندرج تحت اطار العلاقات الخارجية و تبادل السفراء بين البلدين، وأكد الفاضل بأن من حق مجلس الوزراء تقديم طعن الى المحكمة الدستورية، ونوه الى ان الحكم يتوقف على مخرجات اللقاء.