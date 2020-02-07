ليونيل حامد التش.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] ليونيل حامد التش

] احمد ليونيل التش

] احمد حامد ليونيل

] احمد حامد ميسي

] ميسي حامد التش

] احمد ميسي التش

] كلها مسميات لمسمى واحد اسمه الابداع الفطري والتفرد الفكري

] والمامصدق يراجع هدف ليونيل امس في شباك ريال الجبال ] اقصد هلال الجبال ] كورة زي الفيها دركسون ] تمشي قدام وبعد شوية تلف وتاني تلف ] ولما الحارس يطير وراها ] تاني تلف منو ] لذا قلتها واقولها مراراً ] التش صاحب المهارة العالية وخيال الشعراء يمكنه أن يمتع قارة بأثرها ] فقط اذا وظف تلك المهارات المهولة لصالح الجماعة ] لأنو اللولوة والاحتفاظ بالكرة هما اقوى الاسلحة التي تقتل الوقت وتزهق السرعة ] فكرة القدم تقوم على الأخطاء الناتجة عن فروقات الزمن والسرعة ] حيث توفر تلك الفروقات مساحات كافية للاختراق وتولد خطأ التغطية فيتم اصابة الهدف بسهولة ..فيا ليونيل تشي ياولدي ] اهتمامك بنفسك وتمارينك يساعد على اظهار كل مواهبك ] وتوظيف تلك المواهب وتسخيرها للجماعة ] يفيد الفريق ويضعك في اعلى مراتب النجومية .. وللتذكير ياروشا ] قون التش ميسي الامس ده ما اتعلموا بالتكرار .. عادي بجيبو ] حاول مع ناس التكرار ديل يجربوا ] يمكن كترت التكرار تعلم انصاف مواهب الهلال ] تصدق ياروشا ] قالوا العراقي طلع كردي ساي ] انا من شفت التفة قلت دي ما تفة زول من البصرة او بغداد او تكريت ] طلع عراقي صيني ] الله يستركم من الكورونا ] آها ] امس قالوا صدر الحكم الافريقي في مواجهة البدون ] مية الف دولار نصها اسي ونصها يجمد ] وفي حال عدم الدفع القصة تانية ] وبما انها التجربة رقم تسعين للزناطير ] فقد استفاد الهلال من تخطيه للسبعين زي البشير وما سجنوهوا ] لكنه كالبشير ودوهو الاصلاحية لاربع مباريات بعيداً عن الناس بالذات الشماسة ] اذا بقى حسن السير والسلوك سقطت الخمسين التانية ] واذا واصل في حركات قلع السياج وشيلو والجري بيهو Advertisements ] ياهو المحمدو السجن ] المرة دي مابتنفع قصة فوق السبعين لأنو العقوبة بتكون حدية ] ده حالتو ناس الاهلي اتوسطوا للهلال عند الكاف .. والنبي ياكهربا ] المهم ] اثناء مباراتنا امس كنت اتابع القروبات وتعليقاتها ] نفس القصة ] انتقاد لمقدرات ابو عنجة التدريبية القصد منها انتقاد المجلس من اي زاوية ] ثم نصر مريخي ينسبه اليعقوباب لمهارة اللاعبين تبخيساً لابي عنجة وطعناً في المجلس ] وفات عليهم بزوغ النجوم الجدد في مشهد اروع من رائع واشراق بوادر نجاحهم ] لك الله ثم المريخاب يامريخ ] وشكراً ابوعنجة الشجاع السادي دي بي طينة ودي بي عجينة ] شكراً الاولاد قدامي وجدد ] شكراً مجلس الادارة ] شكراً البص الودانا بسبب قفل مطار كادقلي لابسبب شح المال كما اشاع اليعقوباب ] المهم ] الناس مدورة من امس في التطبيع بين مؤيد ومعارض ] لكن البعرفو انا احل لينا طعامهم واحل ليهم طعامنا وادونا فرصة نناسبهم ونعرس بناتهم ] ورسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم كان راهن درعو عند يهودي ] دليل على التعامل ] افتيتكم ولا تفتونا؟؟؟ ] ايها الناس ] إن تنصروا الله ينصركم ] آها ] نجي لي شمارات والي الخرتوم ] والينا ] إن حول التطبيع اختلفنا ما تخلينا ] لمنا وجيب مصحفك افتح سورة المائدة آية خمسة واقرأ لينا سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال تاني الكرتة خنزير سااااي ياعمك والي لقاء سلك

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