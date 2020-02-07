التاريخ: 07-فبراير-2020
4 مشاهدة
أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قرارات بشأن حل مجالس إدارات بنوك، وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة صلاح مناع في مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي أمس الخميس، أن البنوك تشمل “بنك السودان، العمال، البلد، الثروة الحيوانية، النيلين، البنك الزراعي السوداني، البنك العقاري التجاري والبنك السعودي السوداني”.
وقال مناع بحسب صحيفة آخر لحظة، إن اللجنة أصدرت قراراً بإنهاء خدمة مدراء بنوك وتشمل “بنك العمال، البلد، الثروة الحيوانية، النيلين البنك العقاري التجاري، السعودي السوداني، مصرف المزارع التجاري، ومصرف التنمية الصناعية”.
وأضاف أن اللجنة أصدرت قراراً بإنهاء خدمة عدد من مدراء الشركات والمؤسسات تشمل “مدير صندوق ضمان الودائع المصرفية، مدير الشركة السودانية البريدية (سودابست)، مدير شركة السودان للأقطان المحدودة الملكف ومدير شركة الصمغ العربي المحدودة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التمكين تطيح بمدراء (9) بنوك و(4) شركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.