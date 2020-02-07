جامعة نيالا تستقبل رئيس شُعبة العدالة الانتقالية بجامعة كولومبيا اﻷمريكية

استقبل رئيس مجلس إدارة جامعة نياﻻ د. محمد عبد الله شريف بمقر مكتب تنسيق جامعة نياﻻ بالخرطوم، رئيس شُعبة العدالة الانتقالية بجامعة كولومبيا اﻷمريكية، المستشار اﻷسبق لوزارة الخارجية الأمريكية البروفيسور ديفيد فيليب الذي جاء بدعوةٍ من رئيس المجلس وهيئة محامي دارفور وبعض الناشطين من أبناء دارفور بأمريكا.

وقدّم رئيس المجلس بحسب صحيفة الصيحة، كلمة تعريفية عن نشأة الجامعة ومراحل تطوُّرها وواقعها، مُتمنياً أن تكون هناك شراكة حقيقيّة وتعاوُن بنّاء بين الجامعتين.

وقدم مدير مركز أبحاث ودراسات السلام السابق د. آدم عبد الغني، عرضاً عن مركزي أبحاث ودراسات السلام والدراسات القانونية وحقوق الإنسان، واستعرض أدوارهما لتحقيق السلام والعدالة بدارفور.

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كما قَدّمت د. مدينة حسين دوسة، عرضاً عن النوع (الجندر) وأهم قضاياه التي تشغل المُجتمع المحلي والدولي.

بدوره، شكر البروفيسور ديفيد، جامعة نياﻻ على الدعوة، ووعد بدعمها وإيجاد فُرص تعاوُن مُشترك بينها وجامعة كولومبيا، وأبدى الرغبة في زيارة مقر الجامعة الرئيس بنياﻻ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)