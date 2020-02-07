ضبطُ سيّدتين في مُحاولة تهريب ذهب بمطار الخرطوم

التاريخ: 07-فبراير-2020
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أحبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم، محاولة تهريب (7.966) جرام من الذهب مخبأة في ملابس سيدتين، كما أفشلت محاولة تهريب كراتين أدوية (حبوب – عقاقير وحقن)، كما ضبطت قوات المطار مستحضرات تجميل وصندلية وأجهزة موبايل وإسبيرات عربات.
وأوضح مدير فرع “الصالات والتارمك”، العقيد حقوقي عبد الرحمن بدوى عبيد بحسب موقع صحيفة الصيحة، أن الذهب ضُبط بحوزة سيدتين في طريقهما لإحدى الدول الآسيوية بعد أن حاولتا إخفاء الذهب بطلاء بالفضة والنحاس وتشكيله على هيئة حلي (إكسسوارات) بالملابس، لكن قوات جمارك الصالات أفشلت المحاولة.
من جانبه، قال مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم العميد طارق عبد الحميد، إن قواته بخلاف ضبطية الذهب أفشلت محاولة تهريب (179) كرتونة أدوية (حبوب – عقاقير وحقن) مخالفة لضوابط الاستيراد والصيدلة والسموم، بجانب (1163) دستة من مستحضرات التجميل غير مُدرجة بقوائم وزارة الصحة، و(720) جهاز موبايل ماركات مختلفة.
ونوّه إلى ضبط (612) دستة صندلية واسبيرات عربات، وأكد أن إدارة جمارك مطار الخرطوم تعمل وفق خطط مدروسة وآليات حديثة لمنع تهريب الذهب والعملات وكل ثروات البلاد، ودعا المواطنين لاتباع الطرق القانونية في كافة الإجراءات الجمركية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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