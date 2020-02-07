مصرع وإصابة (11) شخصاً في حادث مروري بجنوب دارفور

لقي (8) أشخاص مصرعهم في حادث سير بطريق “نيالا – كاس” بولاية جنوب دارفور أمس عند الكيلو (32) إثر اصطدام عربة (بوكس) كانت تقل مُواطنين بشاحنة مُتعطِّلة قُرب الطريق.

ونتيجةً لقُوة الاصطدام والسرعة الزائدة، انقلب البوكس مِمّا أدى لوفاة المُواطنين الـ(8) وإصابة (3) آخرين، ودُوِّن بلاغ رقم (6) بقسم مُرُور محلية السلام – القيادة بإهمال مع تسبُّب الموت والأذى والتلف.

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وبحسب صحيفة الصيحة، فإن سائق العربة كان يقل (12) شخصاً في طريقه من نيالا لمحلية السلام، وعند الكيلو (32) وللسرعة الزائدة اصطدم بمُقدِّمة مركبته عربة الشاكي التي كانت مُتعطِّلة عند المنحنى مِمّا أدى لانقلاب البوكس، وتمّ نقل الجثامين والجرحى لمُستشفى نيالا التعليمي.

وقامت سلطات المرور بزيارة موقع الحادث واتّخذت الإجراءات اللازمة. والمتوفين هم (عبد الحليم إسحاق آدم – 27 سنة، تيسير يحيى آدم علي 35 سنة، أبو طالب إبراهيم حسن – 21 سنة، أم سلمة عثمان عبد الكريم – 24 سنة، عامر حمزة أحمد – 27 سنة، عبد الكريم إسحاق آدم 25 سنة، الطفل منتصر حماد يحيى – سنتان والطفلة رهف عمر أحمد – 10 سنوات).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)