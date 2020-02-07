شاهد بالفيديو.. الإعلامية رفيدة ياسين تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها في تكريم الكابلي بفستان شبه عاري يظهر جزء من جسمها

أشعلت مراسلة قناة العربية (الحدث) الاعلامية السودانية رفيدة ياسين مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد ظهورها بفستان مثير للجدل أثناء حديثها أعلى المسرح في ليلة تكريم الهرم السوداني الفنان عبد الكريم الكابلي الذي عاد لأرض الوطن بعد طول غياب.

وبحسب الفيديو المتداول على نطاق واسع بالسوشيال ميديا ورصده محرر أخبار الخليج 365 فقد فاجأت الإعلامية الشهيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفستانها العاري من منطقة الكتفين, وهو ما جعلها عرضة للانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوها بالاحتشام لكونها إعلامية كبيرة ومعروفة.

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https://web.facebook.com/554100505062489/videos/593269751516741/

ووسط هذه الانتقادات ظهر مدافعون عن رفيدة ياسين, مؤكدين في تعليقاتهم أن الملابس والأزياء محتشمة كانت أم غير محتشمة أمر يخص الإعلامية وحدها وأضافوا: يجب أن لا ينشغل الناس بالمواضيع الإنصرافية وختموا تعليقاتهم التي تابها محرر أخبار الخليج 365 بجملة:(رضينا أو أبينا رفيدة ياسين أنيقة بأي ملابس ترتديها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)