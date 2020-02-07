بعد ضجة لقاء نتنياهو.. لقاء يجمع البرهان وحميدتي وحمدوك

عَقَدَ رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري أمس، اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بحُضُور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” وعضوي المجلس البروفيسور صديق تاور وعائشة موسى السعيد.

وتناول اللقاء، القضايا السياسية الراهنة، وتعزيز العمل المُشترك من أجل تحقيق المَصَالِح العُليا للبلاد عبر تنفيذ ما تَمّ التوافُق عليه من مطلوبات الفترة الانتقالية وإنزال شعارات الثورة إلى أرض الواقع.

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وأفادت مصادر أمس، بأن وفداً من المجلس السيادي قاد وساطة بين البرهان وحمدوك على خلفية لقاء “البرهان – نتنياهو” بمدينة عنتيبي الأوغندية، وأشار إلى أن أعضاء “السيادي” (حميدتي، التعايشي وعائشة) التقوا برئيس مجلس الوزراء أولاً ومن ثم اصطحبوه إلى القصر الجمهوري، حيث التقى رئيس المجلس لإزالة سوء الفهم الذي حدث بشأن عدم علم رئيس الوزراء بلقاء “البرهان – نتنياهو”.

وكان حمدوك بحسب صحيفة الصيحة، نفى علمه بزيارة البرهان إلى عنتيبي، إلا أن الأخير عاد وقال في تصريحات صحفية الأربعاء، إنّ رئيس الوزراء على علم بالزيارة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)