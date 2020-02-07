مسؤولان سودانيان يشيدان بجهود الصين لمحاصرة فيروس كورونا الجديد

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الجمعة 7 فبراير 2020
أشاد مسؤولان سودانيان بالجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لمحاصرة فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه.
وقال المدير التنفيذي لرابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية بالسودان، علي يوسف أحمد، في تصريح خاص لوكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الخميس "لقد اتخذت الحكومة الصينية إجراءات سريعة للغاية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا الجديد استناداً على المعرفة والخبرة وهي إجراءات وجدت الإشادة من العالم بأسره ومن منظمة الصحة العالمية".
وأضاف "كلنا ثقة في أن المجتمع الطبي الصيني والمستشفيات وبالطبع الحكومة الصينية يبذلون قصارى جهدهم للعثور على علاج لهذا الفيروس، وأنا متأكد من أن هذا الأمر وشيك واعتقد أنه سيحدث قريبا".
وأعرب يوسف عن تضامن الرابطة وجميع الدول والشعوب العربية مع الصين، ودعمها للشعب والحكومة والقيادة الصينية.
وقال "اعتقد أن العالم بأسره يقف مع الصين فهي مهمة لجميع البلدان. وأنا متأكد خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة، ستتغلب الصين على هذا الفيروس وستعود الأمور إلى طبيعتها في الصين وفي العالم بأسره".
وتابع "آمل أن يعرف الشعب الصيني ويسمع ويرى أننا في السودان ندعمهم ونقف معهم بقلوبنا وعقولنا".
ومن جانبه قال محمد نور أحمد، أمين عام جمعية الصداقة السودانية الصينية، في تصريح خاص لوكالة أنباء ((شينخوا)) "نحن على ثقة تامة بأن الحكومة الصينية والشعب الصيني العظيم قادرين تماما على حصار هذا المرض ومحاربته".
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