الهلال لشعبه ولشعبه القرار..!.. بقلم نادر عطا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*منذ ٲن تولي رئيس الغفلة جاهل زمانه رئاسة النادي لم يعرف الهلال الأستقرار لا فنيا ولا اداريا ولا جماهيريا وشهد النادي في عهده تدهور في كل شيء فهذا المدان دمر فريق الكرة بفشله في ملف المدربين واللاعبين الاجانب وهتك النسيج الاجتماعي بتشتيت شمل الروابط الجماهيرية في الداخل والخارج.

*صبرت جماهير الهلال كثيرا علي هذا المحتال ومنحته أكثر من فرصة حتي يعود لوعيه ويترك “الست”.. مارس ٲسلوب ركوب الرٲس وعاش علي وهم من حوله،فقد صوروا له ٲنه الرئيسي الأبدي ولن يستطيع ٲحد منافسته والآن سيعلم الفرحان ركوب الرٲس الجد فأمة الهلال أجمعت علي اقتلاعه وطرده شر طرده وبسم الله نبدٲ بإعتصام مفتوح بالنادي حتى تتحقق مطالب الجمهور الهلالي.

* مشاركة جميع الأمة الهلالية في الاعتصام فرض عين وعلي شرفاء الهلال التوافد إلى دار النادي بكثافة و المشاركة في ثورة خلع المدان ليلحق بالمخلوع الكبير ويكمل باقي الرقص معه في كوبر.

* ابوكسكته المدان كان يجد الحماية في عهد النظام البائد ويكفي ٲنه لم ينفذ قرارات القضاء ببطلان رئاسته لادارة نادي الهلال ،وبنهاية عهد الفساد حان الوقت لاسقاطه وطرده ومحاسبته علي اموال الدكاكين وحوافز المشاركات الخارجية الدولارية ودخل المباريات والاموال التي اهدرها لشراء المذيعات والصحفيين والمغنيات وشعراء الغناء الهابط.

*رحيل المحتال مطلب ثوري وعلي تجمعات أبناء العاصمة الوطنية أمدرمان وكل هلالاب الولايات المشاركة في ثورة الهلال لاقتلاع تاجر السلاح والقصاص لاطفال الجنوب الحبيب.

*ٲيها الهلالاب مشاركتكم في الاعتصام يعني نهاية الفساد في ناديكم وايقاف المال الحرام.. توجهوا الان إلى ناديكم وشاركوا في الإعتصام حتى طرد داعم النظام البائد من نادي الحركة الوطنية.

*ثوار الهلال في كل مكان عليهم التوجه إلى النادي والمشاركة في الإعتصام وكل القوة النادي جوة لاقتلاع رئيس الغفلة واعادة الهلال لاهله وبخلعه يعود برلمان الهلال من قدامي الاداريين والاقطاب وتفتح العضوية ويدير النادي هلالابي نظيف المال والفهم الكروي صاحب مؤهلات علمية وإدارية.

* اقطاب ورموز الهلال وقدامى اللاعبين مطالبين بالتقدم وقيادة الثورة الهلالية والتسجيل في دفتر حضور الاعتصام.

*هلالاب امبدة أعلنوا جاهزيتهم لتسيير موكب ضخم ينطلق الليلة من نفق ود البشير للانضمام لفرقة اولتراس وبقية الروابط في ساحة الاعتصام بدار النادي وستنطلق مواكب اخر من احياء بري والحاج يوسف والشعبية والتحية للجان المقاومة بالاحياء لتضامنهم مع ثوار الهلال واعلان المشاركة في الاعتصام.

*الروابط الخارجية بقيادة رابطة الامارات وهلالاب جدة أعلنوا دعمهم لثورة الاطاحة بالمدان وأصدروا بيانات قوية داعمه للثورة الزرقاء وسيحضر مناديب لساحة الاعتصام ممثلين لهلالاب الخارج.

*نريده اعتصام تاريخي ليعرف جاهل زمانه ان الهلال لشعبه ولشعبه القرار والشعب سيصدر قراره قريبا جدا ونشوفك حتقعد 25 سنة كيف يا كضاب وشعب الهلال اذا ثار ثتور كل البلاد.

*التحية والتقدير لكل القابضين علي جمر القضية منذ سنوات طويلة والذين تمسكوا بالمبادئ ولم يبيعوا أنفسهم للمدان وبعد زوال حكم الكسكته نكتب عن مشاوير النضال.. من قاتل ومن باع القضية مقابل المال.

*اخيرا.. التسجيل في دفتر حضور الاعتصام واجب هلالي والثورة الزرقاء مستمرة لخلع الراقص المحتال.. !