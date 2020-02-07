حركة عقار: ابعاد اي مكون من الحكومة غير ممكن وعواقبه وخيمة على البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت الحركة الشعبية شمال، من استبعاد أي من مكونات الحكم على خلفية ما أثير بين مجلس السيادة والوزراء بسبب لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء نتنياهو بعنتبي بيوغندا.

وشددت على أن ابعاد اي مكون من الحكومة غير ممكن وعواقبه وخيمة على البلاد.

وقالت الحركة في بيان أصدرته عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللّجنة العُليا للتفاوض للحركة الشعبية التي تضم رئيسها ياسر عرمان ونائب الرئيس إسماعيل جلاب ومقررها رئيس هيئة الأركان أحمد العمدة في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا لمناقشة لقاء البرهان برئيس الوزراء الاسرائيلي قالت ان السودان بأوضاعه الحالية يعاني من هشاشة لا تحتمل الصراعات بين قوى الثورة وأجهزة الحكم الانتقالي ونصحت الحركة قوى الثورة بالصبر والحكمة في إدارة تعقيدات الفترة الانتقالية.

وشددت الحركة على ان القضية الأعمق والمطروحة على أجندة الحكومة الانتقالية هي كيفية إقامة شراكة منتجة بين أطراف الحكم الانتقالي تخرج البلاد من أزماتها، وتقيم نظاماً جديداً حلم به الشعب السوداني طويلاً.

وأردفت الحركة: (لقاء عنتبي يطرح قضية أعمق وأبعد من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي والموقف من القضية الفلسطينية العادلة، وأكدت بأنه يطرح مشاكل أجهزة الحكم الانتقالي التي لم تبدأ عند هذا اللقاء ولن تنتهي عنده ولابد من معالجتها برؤية شاملة وواضحة) .(الجريدة)