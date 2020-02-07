الجبهة الوطنية للتغيير تجدد الثقة في د. غازي صلاح الدين رئيساً لها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جددت الجبهة الوطنية للتغيير الثقة في د. غازي صلاح الدين العتباني رئيساً لها مثمنة أدواره الوطنية المستمرة، وانتخبت المهندس الفاضل إسماعيل نائباً لرئيس الجبهة، ود. فرح العقار نائباً للرئيس ومسؤول العلاقات الخارجية، ود. عبد القادر إبراهيم نائباً للرئيس .. ود. أحمد ادم نائباً للرئيس. كما انتخبت الجمعية العمومية للجبهة الوطنية د. عبد العزيز النور أميناً عاماً للجبهة الوطنية للتغيير والأستاذ الرشيد علي عبد الله مقرراً للجبهة.

وقامت الجبهة في إجتماع الجمعية العمومية برئاسة الدكتور فرح العقار بإجراء تعديل في بنيتها الهيكلية ليواكب متطلبات المرحلة وليزيد من قوة دفعها لتحقيق الهدف المنشود مع شركائها في الوطن وهو بناء دولة تلبي طموحات الشعب السوداني. المادة السابقة قوة الكاردينال المالية ظهرت في كل حاجة ما عدا فريق الكرة !!.. بقلم محمد الطيب الأمين المقالة القادمة حركة عقار: ابعاد اي مكون من الحكومة غير ممكن وعواقبه وخيمة على البلاد

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