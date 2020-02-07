قوة الكاردينال المالية ظهرت في كل حاجة ما عدا فريق الكرة !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* أصعب اللحظات هي تلك التي ينتظر فيها المريض (نتيجة الفحص) .

* صعبة جداً اللحظات التي تسبق نتيجة الفحص .

* وتزيد الصعوبة إذا كانت هنالك شبهات لمرض كبير .

* وهنالك فحوصات نتائجها تظهر بعد (24) ساعة وأخرى بعد (72) ساعة .

* وكلما كان الفارق الزمني بين الفحص والنتيجة كبيراً كلما (باظت الأعصاب وتراكم الهم) .

* في ناس في انتظار نتيجة الفحص ما باكلوا ولا بشربوا ولا بتكلموا مع زول .

* وفي ناس الواحد بيكون ماسك السبحة والمصحف ومنتظر النتيجة .

* وفي نوع من الناس الواحد بيخسر (نصف وزنه) على ما بال النتيجة تطلع .

* تلقاهو بقى ضعيييييف من الهم .

* انتظار النتيجة بيظهر في بعض الناس أكثر من المرض نفسه .

* وبما أن ذلك كذلك فإن جمهور المريخ (ضربوا الهوا) بعد وداع الهلال للبطولة .

* والله صحي .

* الشهور الفاتت دي كلها المريخاب لا بياكلوا ولا بشربوا .

* أي مريخابي بيكون (نزل 7 كيلو من صحتو) قبل مباراتنا أمام الأهلي المصري .

* عاشوا أيام سوداء .

* استمرار الهلال في البطولة أثر على صحة المريخاب أكثر من طيران فريقهم من التمهيدي .

* الآن ياداب المريخاب بقوا يأكلوا ويشربوا ويتونسوا مع الناس .

* حالتهم صعبة والله .

* المهم .

* واحدة من الأسباب التي تجعل الهلال يكرر الأخطاء الأفريقية في كل عام هي تجاهل سلبيات وأخطاء المشاركة السابقة .

* ما في زول واحد بيقعد في الواطة ويناقش الأخطاء ويضع الحلول .

* بنسقط من البطولة عشان نشارك وعشان نسقط تاني .

* (كبرنا بعيوبنا) .

* نفس العيوب اتربت جوانا وكبرت .

* ليس هنالك حل ولا رؤية ولا حتى فهم .

* نعلم أن مشكلة الكرة السودانية أكبر من الهلال ولكن .

* الهلال هو كبير الكرة السودانية وهو القائد الذي يجب أن يعالج ويبتكر ويصحح .

* هنالك معالجات سهلة يمكن أن تتم .

* وأبرز هذه المعالجات (حسن الإدارة) .

* لأن سوء الإدارة هو (أس المشاكل الأخرى) .

* سيدخل الهلال النسخة القادمة من البطولة بذات العيوب والسلبيات والمشاكل التي ظهرت هذا العام والعام السابق و.و.و.

* وجمهور الهلال الذي أصابه الملل وطلب التغيير هو يفعل هذا بعد أن صبر .

* صبر أكثر من خمس سنين وليس هنالك ضوء في آخر النفق .

* الصبر في الهلال ربما لا يعقبه فرج .

* المنطق يقول إن جماهير الهلال ليس بينها والكاردينال عداء شخصي .

* كما ليس هنالك (ثأر قديم) بين الجمهور والكاردينال .

* نقطة الخلاف بيننا وبينه هي (فريق الكرة) .

* دي كل الحكاية .

* قوة الكاردينال المالية ظهرت في كل حاجة ما عدا فريق الكرة .

* القوة المالية ظهرت في بناء المستشفيات .

* القوة المالية ظهرت في دعم متضرري الفيضانات والسيول .

* القوة المالية ظهرت في قناة الهلال .

* القوة المالية ظهرت حتى في لوشي ولكنها لم تظهر في فريق الكرة .

* لا نقلل من قيمة أعمال الخير التي فعلها الكاردينال .

* ونثمِّن حسه الوطني العالي ونشكر له بناء المستشفيات وجليل الأعمال .

* وحتى قناة الهلال هي من المكاسب الكبيرة التي لا يمكن تجاوزها مثلها ومثل الجوهرة الزرقاء .

* ولكن الحساب بيننا (فريق كرة) .

* القوة المالية لم يستفد منها فريق الكرة .

* محترفون أي كلام .

* فشل في إكمال صفقات محلية مهمة .

* عشوائية في اختيار الأجهزة الفنية والتعامل معها .

* الكاردينال تعامل مع فريق الكرة بطريقة لا تخلو من البخل رغم كرمه في اتجاهات أخرى .

* الآن حالة من الملل أصابت الجماهير .

* والمكابرة ما بتنفع .

* فريق الهلال يعاني من تشوُّهات كبيرة .

* فقد الهلال أعز ما يملك (الكاريزما ومشتقاتها الهيبة والشخصية) .

* ضياع الكاريزما يجعل الهلال فريقاً باهتاً لا فرق بينه وبغاث الفرق إلا (لون الشعار) .

* ولعل المعلق العربي قد لخص كل الحكاية وهو يقول (لم يبق من الهلال إلا الاسم) .

* تعبير صادم أطلقه معلق مباراتنا أمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية هذا العام .

* الناس الأغراب لاحظوا ضياع ملامح الهلال فما بالك بالناس القراب .

* الكاردينال نجح في مشروع الجوهرة الزرقاء و(نام على كده) .

* يشكر على الجوهرة ولكنه فشل وبصورة تدعو للدهشة فيما يتعلق بفريق الكرة .

* فشل الكاردينال في (رأس مال الهلال) .

* رأس المال (الفريق) وليس الإستاد .

* عموماً الذي يجب أن يفهمه مجلس الهلال هو أن (ثورة الجماهير) عندها مبررات دون شك .

* وأعتقد أن الحراك الذي بدأ الآن سببه الأول ليس مباراة الأهلي المصري .

* الوداع أمام الأهلي المصري ممكن يكون (السبب الأخير) ولكنه لا يعتبر السبب الأول .

* حالة الملل التي أصابت الجماهير بدأت قبل عامين تقريباً .

* وهو ملل له مبررات وأهمها (فريق الكرة) .

* ولذلك أي تهديد أو (مكاواة) للجماهير لن تكون في المصلحة .

* وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح .

* و..و..

* والله في.