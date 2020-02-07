قوة الكاردينال المالية ظهرت في كل حاجة ما عدا فريق الكرة !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* أصعب اللحظات هي تلك التي ينتظر فيها المريض (نتيجة الفحص) .
* صعبة جداً اللحظات التي تسبق نتيجة الفحص .
* وتزيد الصعوبة إذا كانت هنالك شبهات لمرض كبير .
* وهنالك فحوصات نتائجها تظهر بعد (24) ساعة وأخرى بعد (72) ساعة .
* وكلما كان الفارق الزمني بين الفحص والنتيجة كبيراً كلما (باظت الأعصاب وتراكم الهم) .
* في ناس في انتظار نتيجة الفحص ما باكلوا ولا بشربوا ولا بتكلموا مع زول .
* وفي ناس الواحد بيكون ماسك السبحة والمصحف ومنتظر النتيجة .
* وفي نوع من الناس الواحد بيخسر (نصف وزنه) على ما بال النتيجة تطلع .
* تلقاهو بقى ضعيييييف من الهم .
* انتظار النتيجة بيظهر في بعض الناس أكثر من المرض نفسه .
* وبما أن ذلك كذلك فإن جمهور المريخ (ضربوا الهوا) بعد وداع الهلال للبطولة .
* والله صحي .
* الشهور الفاتت دي كلها المريخاب لا بياكلوا ولا بشربوا .
* أي مريخابي بيكون (نزل 7 كيلو من صحتو) قبل مباراتنا أمام الأهلي المصري .
* عاشوا أيام سوداء .
* استمرار الهلال في البطولة أثر على صحة المريخاب أكثر من طيران فريقهم من التمهيدي .
* الآن ياداب المريخاب بقوا يأكلوا ويشربوا ويتونسوا مع الناس .
* حالتهم صعبة والله .
* المهم .
* واحدة من الأسباب التي تجعل الهلال يكرر الأخطاء الأفريقية في كل عام هي تجاهل سلبيات وأخطاء المشاركة السابقة .
* ما في زول واحد بيقعد في الواطة ويناقش الأخطاء ويضع الحلول .
* بنسقط من البطولة عشان نشارك وعشان نسقط تاني .
* (كبرنا بعيوبنا) .
* نفس العيوب اتربت جوانا وكبرت .
* ليس هنالك حل ولا رؤية ولا حتى فهم .
* نعلم أن مشكلة الكرة السودانية أكبر من الهلال ولكن .
* الهلال هو كبير الكرة السودانية وهو القائد الذي يجب أن يعالج ويبتكر ويصحح .
* هنالك معالجات سهلة يمكن أن تتم .
* وأبرز هذه المعالجات (حسن الإدارة) .
* لأن سوء الإدارة هو (أس المشاكل الأخرى) .
* سيدخل الهلال النسخة القادمة من البطولة بذات العيوب والسلبيات والمشاكل التي ظهرت هذا العام والعام السابق و.و.و.
* وجمهور الهلال الذي أصابه الملل وطلب التغيير هو يفعل هذا بعد أن صبر .
* صبر أكثر من خمس سنين وليس هنالك ضوء في آخر النفق .
* الصبر في الهلال ربما لا يعقبه فرج .
* المنطق يقول إن جماهير الهلال ليس بينها والكاردينال عداء شخصي .
* كما ليس هنالك (ثأر قديم) بين الجمهور والكاردينال .
* نقطة الخلاف بيننا وبينه هي (فريق الكرة) .
* دي كل الحكاية .
* قوة الكاردينال المالية ظهرت في كل حاجة ما عدا فريق الكرة .
* القوة المالية ظهرت في بناء المستشفيات .
* القوة المالية ظهرت في دعم متضرري الفيضانات والسيول .
* القوة المالية ظهرت في قناة الهلال .
* القوة المالية ظهرت حتى في لوشي ولكنها لم تظهر في فريق الكرة .
* لا نقلل من قيمة أعمال الخير التي فعلها الكاردينال .
* ونثمِّن حسه الوطني العالي ونشكر له بناء المستشفيات وجليل الأعمال .
* وحتى قناة الهلال هي من المكاسب الكبيرة التي لا يمكن تجاوزها مثلها ومثل الجوهرة الزرقاء .
* ولكن الحساب بيننا (فريق كرة) .
* القوة المالية لم يستفد منها فريق الكرة .
* محترفون أي كلام .
* فشل في إكمال صفقات محلية مهمة .
* عشوائية في اختيار الأجهزة الفنية والتعامل معها .
* الكاردينال تعامل مع فريق الكرة بطريقة لا تخلو من البخل رغم كرمه في اتجاهات أخرى .
* الآن حالة من الملل أصابت الجماهير .
* والمكابرة ما بتنفع .
* فريق الهلال يعاني من تشوُّهات كبيرة .
* فقد الهلال أعز ما يملك (الكاريزما ومشتقاتها الهيبة والشخصية) .
* ضياع الكاريزما يجعل الهلال فريقاً باهتاً لا فرق بينه وبغاث الفرق إلا (لون الشعار) .
* ولعل المعلق العربي قد لخص كل الحكاية وهو يقول (لم يبق من الهلال إلا الاسم) .
* تعبير صادم أطلقه معلق مباراتنا أمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية هذا العام .
* الناس الأغراب لاحظوا ضياع ملامح الهلال فما بالك بالناس القراب .
* الكاردينال نجح في مشروع الجوهرة الزرقاء و(نام على كده) .
* يشكر على الجوهرة ولكنه فشل وبصورة تدعو للدهشة فيما يتعلق بفريق الكرة .
* فشل الكاردينال في (رأس مال الهلال) .
* رأس المال (الفريق) وليس الإستاد .
* عموماً الذي يجب أن يفهمه مجلس الهلال هو أن (ثورة الجماهير) عندها مبررات دون شك .
* وأعتقد أن الحراك الذي بدأ الآن سببه الأول ليس مباراة الأهلي المصري .
* الوداع أمام الأهلي المصري ممكن يكون (السبب الأخير) ولكنه لا يعتبر السبب الأول .
* حالة الملل التي أصابت الجماهير بدأت قبل عامين تقريباً .
* وهو ملل له مبررات وأهمها (فريق الكرة) .
* ولذلك أي تهديد أو (مكاواة) للجماهير لن تكون في المصلحة .
* وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح .
* و..و..
* والله في.
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