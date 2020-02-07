عبد الرؤوف نجم مهوووول.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
???? زعم الكاردينال انه اخر رئيس للهلال واورد ان هناك جمعيه عموميه مرتقبه .
@ معلوماتي تقول ان كردنه يريد تغيير النظام الاساسي للهلال عبر الجمعيه المرتقبه ليحوّل الهلال لشركه خاصه به !!
@ مخطط كردنه قابل للتنفيذ في وجود المفوضيه الكيزانيه و لا سبيل لايقافه الا باستمرار الاعتصام حتى تحقيق اهدافه واول ذلك اقصاء بنزينا ومجلسه الفاشل .
???? زعم بنزينا ان لديه (6) الف شخص مستعدون لمناهضة الاعتصام !!
@ يُخطي بنزينا حينما يراهن على كتائب الكيزان وعيال امانة الشباب وارد (محمود عبد الكريم) .
@ كتائب الظل تم تجريبهم يوم التكريم المنقوض بقاعة الصداقه وفشلوا لذا
فالمراهنه عليهم فاشله .
@ على بنزينا الانتباه الي ان عهد من منحوه الوسام قد رحل الي غير رجعه .
@ السودان الان ، سودان الثوار .
???? المرشح الرئاسي صابر الخندقاوي شكل حضوراً زاهياً بندوة الاعتصام ووجد الترحيب الذي يستحق من الثوار .
@ مواقف ابو شريف ظلت قويه وصلبه في وجه العهد البائد رغم شراسة وبذاءة الحرب التي شُنت ضده .
@ شعب الهلال الذي لا يخون يشعر بالامتنان لكل من قاوم عهد الكارينال وفي مقدمتهم من ظلوا لسنوات ما بين المفوضيه والمحاكم يبحثون عن حقوق الهلال .
@ التحيه لايهاب حجازي ، حسن ابو تله ، اب شيبه ، ازهري ، مولانا د. كمال الامين محامي الهلال الوفي .
???? عضويه الهلال مغلقه منذ سنوات رغم الشكاوي المتكرره للمفوضيه .
@ مغلقه رغم زيادة الرسوم لارقام فلكيه .
@ لهذا نقول ان من يأمر شعب الهلال باقالة الكاردينال عبر الانتخابات غبي او مندس والارجح الاثنين معاً .
@ هؤلاء الاغبياء يستحون اعلان موالاتهم لبنزينا علناً لذا يتخفون خلف عبارة (شليوه بالانتخاب)
@ لحسن الحظ ان هؤلاء الاغبياء قله .
???? بمجلس الكاردينال لا اعتقد ان هناك من يستحق الاحترام غير بروف حسن علي عيسي .
@ هذا الاستاذ الجامعي المحترم والعالم اللغوي احد مفاخر الهلال والوحيد الذي عمل بمجالس الهلال قبل الكاردينال لذا نحزن ان يكون ضمن مجموعة الدمار .
@ اتوقع نزول البروف من السفينه الغارقه والانحياز لصف جماهير الهلال قبل ان تغمرها المياه وتهبط للقاع .
???? ارجو ان لا يكون صحيحاً استدعاء العقرب للمنتخب .
@ استدعاء العقرب تشجيع على سوء السلوك يا صديقي برقو .
???? حميدتي وعد بتسليم القسط الثاني من اموال البث للانديه خلال ساعات .
@ في عهد حميدتي تسلمت اندية الممتاز اكبر دعم في تاريخ الانديه السودانيه .
@ حميدتي مجتهد جداً وناجح في عمله ولا يعيبه الا معاكستة لشداد .
???? مسح الهلال احزانه امس على شباك الشرطه برباعيه ولا احلى .
@ كسب الهلال لاعب مهول اسمه عبد الرؤوف والذي احرز هدفين وصنع ثالث .
@ الضباح محمد موسي لعب بمزاج ، احرز هدفين وصنع هدف .
@ العراقي اجتهد لكن الحظ خذله في اكثر من تصويبه و المدافع الافريقي متواضع
@ النقر ادار المباراة بكفاءه وقدم اثنين من لاعبي السن .
???????? كلام سياسه .
@ استطلاعات الرأي الميدانيه اكدت ان اهل السودان يريدون التطبيع مع اسرائيل .
@ التطبيع مع تل ابيب يعني رضا واشنطن ومايلي ذلك من رفع الحظر والسفر وانخفاض الدولار وتدفق المساعدات .
@ صدق البرهان حين قال (قابلت نتياهو تقديراً للمصلحه العليا و وفك عزلة السودان والاندماج في المجتمع الدولي )
@ بيان مجلس الوزراء جاء متوازناً واحبط الكيزان الذين سعوا للفتنه بين المكون المدني والعسكري للثوره .
@ بيان القياده العامه لم يكن موفقاً وتدخل الجيش في السياسه ماحبابو لاسيما وان اسرائيل استفزت الجيش اكثر من مره وطائراتها تضرب مواطنين سودانيين قرب بورتسودان .
@ السفير المستقيل بزعم التطبيع لم يحقق مراده من الاستقاله الفشنك .
@ الراجل طلع كوز واسمه ضمن كشف الاقالات فعمد لاستقاله استباقيه .
@ سجله الوظيفي يقول انه عمل في عاصمة التطبيع (القاهره) بل وطلب تمديد ايامه ورُفض طلبه .
@ السؤال المطروح ، كيف كان هذا الكوز متواجداً بالقصر ومسئولاً عن ملف العلاقات الخارجيه !!
@ راجعوا منسوبي القصر ونظفوه من الكيزان .
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرؤوف نجم مهوووول.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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