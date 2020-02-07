عبد الرؤوف نجم مهوووول.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? زعم الكاردينال انه اخر رئيس للهلال واورد ان هناك جمعيه عموميه مرتقبه .

@ معلوماتي تقول ان كردنه يريد تغيير النظام الاساسي للهلال عبر الجمعيه المرتقبه ليحوّل الهلال لشركه خاصه به !!

@ مخطط كردنه قابل للتنفيذ في وجود المفوضيه الكيزانيه و لا سبيل لايقافه الا باستمرار الاعتصام حتى تحقيق اهدافه واول ذلك اقصاء بنزينا ومجلسه الفاشل .

???? زعم بنزينا ان لديه (6) الف شخص مستعدون لمناهضة الاعتصام !!

@ يُخطي بنزينا حينما يراهن على كتائب الكيزان وعيال امانة الشباب وارد (محمود عبد الكريم) .

@ كتائب الظل تم تجريبهم يوم التكريم المنقوض بقاعة الصداقه وفشلوا لذا

فالمراهنه عليهم فاشله .

@ على بنزينا الانتباه الي ان عهد من منحوه الوسام قد رحل الي غير رجعه .

@ السودان الان ، سودان الثوار .

???? المرشح الرئاسي صابر الخندقاوي شكل حضوراً زاهياً بندوة الاعتصام ووجد الترحيب الذي يستحق من الثوار .

@ مواقف ابو شريف ظلت قويه وصلبه في وجه العهد البائد رغم شراسة وبذاءة الحرب التي شُنت ضده .

@ شعب الهلال الذي لا يخون يشعر بالامتنان لكل من قاوم عهد الكارينال وفي مقدمتهم من ظلوا لسنوات ما بين المفوضيه والمحاكم يبحثون عن حقوق الهلال .

@ التحيه لايهاب حجازي ، حسن ابو تله ، اب شيبه ، ازهري ، مولانا د. كمال الامين محامي الهلال الوفي .

???? عضويه الهلال مغلقه منذ سنوات رغم الشكاوي المتكرره للمفوضيه .

@ مغلقه رغم زيادة الرسوم لارقام فلكيه .

@ لهذا نقول ان من يأمر شعب الهلال باقالة الكاردينال عبر الانتخابات غبي او مندس والارجح الاثنين معاً .

@ هؤلاء الاغبياء يستحون اعلان موالاتهم لبنزينا علناً لذا يتخفون خلف عبارة (شليوه بالانتخاب)

@ لحسن الحظ ان هؤلاء الاغبياء قله .

???? بمجلس الكاردينال لا اعتقد ان هناك من يستحق الاحترام غير بروف حسن علي عيسي .

@ هذا الاستاذ الجامعي المحترم والعالم اللغوي احد مفاخر الهلال والوحيد الذي عمل بمجالس الهلال قبل الكاردينال لذا نحزن ان يكون ضمن مجموعة الدمار .

@ اتوقع نزول البروف من السفينه الغارقه والانحياز لصف جماهير الهلال قبل ان تغمرها المياه وتهبط للقاع .

???? ارجو ان لا يكون صحيحاً استدعاء العقرب للمنتخب .

@ استدعاء العقرب تشجيع على سوء السلوك يا صديقي برقو .

???? حميدتي وعد بتسليم القسط الثاني من اموال البث للانديه خلال ساعات .

@ في عهد حميدتي تسلمت اندية الممتاز اكبر دعم في تاريخ الانديه السودانيه .

@ حميدتي مجتهد جداً وناجح في عمله ولا يعيبه الا معاكستة لشداد .

???? مسح الهلال احزانه امس على شباك الشرطه برباعيه ولا احلى .

@ كسب الهلال لاعب مهول اسمه عبد الرؤوف والذي احرز هدفين وصنع ثالث .

@ الضباح محمد موسي لعب بمزاج ، احرز هدفين وصنع هدف .

@ العراقي اجتهد لكن الحظ خذله في اكثر من تصويبه و المدافع الافريقي متواضع

@ النقر ادار المباراة بكفاءه وقدم اثنين من لاعبي السن .

???????? كلام سياسه .

@ استطلاعات الرأي الميدانيه اكدت ان اهل السودان يريدون التطبيع مع اسرائيل .

@ التطبيع مع تل ابيب يعني رضا واشنطن ومايلي ذلك من رفع الحظر والسفر وانخفاض الدولار وتدفق المساعدات .

@ صدق البرهان حين قال (قابلت نتياهو تقديراً للمصلحه العليا و وفك عزلة السودان والاندماج في المجتمع الدولي )

@ بيان مجلس الوزراء جاء متوازناً واحبط الكيزان الذين سعوا للفتنه بين المكون المدني والعسكري للثوره .

@ بيان القياده العامه لم يكن موفقاً وتدخل الجيش في السياسه ماحبابو لاسيما وان اسرائيل استفزت الجيش اكثر من مره وطائراتها تضرب مواطنين سودانيين قرب بورتسودان .

@ السفير المستقيل بزعم التطبيع لم يحقق مراده من الاستقاله الفشنك .

@ الراجل طلع كوز واسمه ضمن كشف الاقالات فعمد لاستقاله استباقيه .

@ سجله الوظيفي يقول انه عمل في عاصمة التطبيع (القاهره) بل وطلب تمديد ايامه ورُفض طلبه .

@ السؤال المطروح ، كيف كان هذا الكوز متواجداً بالقصر ومسئولاً عن ملف العلاقات الخارجيه !!

@ راجعوا منسوبي القصر ونظفوه من الكيزان .