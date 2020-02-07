الكونفدرالية كانت الانسب للهلال..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* اكدنا قبل شهور في هذه المساحة ان تحول الهلال الى بطولة كاس الاتحاد الافريقي كان سيكون هو الخطوة الامثل ولو من باب ان الفرق المشاركة هناك قريبة في مستواها من الازرق السوداني هذا ان لم تكن اقل منه في الوضعية الفنية مقارنة بالتفوق الكبير لاندية مجموعات الابطال البائن على ممثل بلادنا..

* المتابع للمسابقتين يجد ان انيمبا النيجيري الذي سقط امام الهلال في الابطال وتحول بعد ذلك مباشرة للدور الثاني مكرر بكاس الاتحاد قد عبر بسهولة لمرحلة المجموعات وتاهل كثاني للمجموعة الى ربع النهائي وها هو يقاتل للوصول الى المربع الذهبي (نصف النهائي) وسيعبر

* خسارة الهلال امام النجم في ملعبه ووسط جماهيره بالجوهرة الزرقاء اكدت بما لا يدع مجالا للشك ان فوز الازرق على النجم في رادس جاء بالصدفة البحتة والتي لن تتكرر.. كما ان فشل الهلال في خطف بطاقة الترشح في المباراة الاخيره امام الاهلي يعكس بعمق واقع الحال المتراجع..

* الاشكالية الحقيقية في الاندية السودانية تتمثل في عدم مقدرة الادارات على تقييم وضعية فرقها وبالتالي يكون من الطبيعي ان يغيب التخطيط وتعم الفوضى والارتجالية لتقضي على كل شئ حتى ولو كان ممكنا على شاكلة ما اقترحناه او تمنيناه بخصوص الوضعية التي تناسب الازرق..

* الواقع الحالي لربع نهائي الكونفدرالية كان سيمنح الهلال فرصة ذهبية للتقدم الى الامام وصولا الى المربع الذهبي والنهائي وربما الفوز باللقب القاري الذي كان ولا زال هو الحلم بعيد المنال للجماهير الصابرة..

* لقد تمنينا حدوث ذلك الامر ولم نكن نعلم بالغيب بقدر ما كنا على معرفة ودراية بامكانيات الهلال ومقدرات لاعبيه التي تتواضع وتتراجع امام الاندية الكبيرة على شاكلة النجم والترجي والاهلي ولدرجة كانت تتطلب حسن القراءة من جانب الادارة وقادة الاجهزة الفنية وبصورة تكشف عن رؤية عميقة لمستقبل كل فريق..

* وبالتحول الى قصة هلالية اخرى سنجد انفسنا امام واقع بائس وتكرار ممل للسقوط الاداري في الجانب المتعلق بالمحترفين الاجانب.. نقول ذلك وفي البال المستوى المخجل الذي ظهر به الثنائي العراقي عماد محسن والعاجي ديديه في مباراة الفريق مساء امس امام الشرطة القضارف والتي كسبها الازرق برباعية مقابل هدف..

* العاجي ديديه وكما ثبت فان المشطوب حسين الجريف كان افضل منه في التركيز وافتكاك الكرات والتصدي لكل الهجمات.. لان ديديه ظل هو مصدر الخطورة على مرمى فريقه اكثر من المهاجمين على مدار الشوطين.. وبعد ان ارتكب ضرية الجزاء كاد ان يتسبب في اكثر من هدف باخطائه البدائية الكارثية المتكررة.

* اما عماد محسن او الاباتشي فيكفي انه تحول الى قصة وهمية من صناعة الاعلام الازرق المتعصب والذي ظل يتغنى باسمه قبل ان تطا اقدامه مطار الخرطوم وشبكونا الاباتشي وشنو ما عارف لحدي ما صدقنا ان القبة تحتها فكي.. وطلع لا فكي ولا اي حاجة بل ان الصاعد اسكندر يفوقه في كل شئ..

* وقبل ان نسأل رئيس الهلال عن الجهة التي يستجلب منها مثل هذه الصفقات الفاشلة وبهذه الطريقة الدائمة نتمنى ان يستفيد الرجل من الصفقات الخاسرة السابقة ويشرع في التعاقد مع اجانب عبر خبراء اللعب بعيدا عن السماسرة والتجار..

* وبمناسبة مباراة الامس فقد اثبتت تفوق الصاعد الواعد عبد الرءوف الذي سجل وصنع وصال وجال وظهر وكانه كان يلعب مع الهلال لسنوات طويلة.. انه اللاعب القادم بقوة في سماء النجومية وعلى الاهلة ان يفخروا به.. فقط نحذره من الغرور وخطر الاعلام الذي سيترك كل شئ ويتحول لرءوف..

* جمال سالم ظهر بصورة مهزوزة وكاد يتسبب في اكثر من هدف في مرماه لو لا سوء الحظ الذي لازم المهاجمين ورعونتهم في بعض الكرات.. ولا ندري لماذا لم يدفع النقر بيونس او ابوجا..؟

* تخريمة اولى: كالعادة واصلت قناة المتاعب استهتارها بالمشاهد السوداني وفشلت في نقل هدف فريق الشرطة في الهلال خلال لقاء امس وكانت القناة الموقرة قد فشلت في تسجيل ونقل اكثر من هدف في مباراة هلال الجبال وضيفه المريخ في استهلالية الدورة الثانية.. هذا بخلاف السقطات الثابتة المتعلقة بالزمن اعلى الشاشة واسماء اللاعبين المستبدلين واعادة الاهداف والاستديو التحليلي المتهالك والضعيف والبعيد عن كل ما يحدث في العالم من حولنا.. انها صرخة لقادة اتحاد الكرة.. (بالله عليكم فكونا من القصة دي يا عالم)..!!

* تخريمة ثانية: قناة المتاعب وعندما تفشل في نقل مباراة من ستاد الهلال داخل العاصمة وتصر على تكرار السقوط المتعلق بانقطاع الارسال وبالتالي تفوت على المشاهد الكثير من الاهداف كل هذا يكفي لسحب النقل الحصري منها.. خاصة وان هذه السقطات صات تتكرر يوميا بلا اي منطق.. افيدونا يا قادة واعضاء لجنة الاستثمار باتحاد الكرة..

* تخرينة ثالثة: تاني بنكرر وبنعيد.. مرت الايام.. كالخيال احلام.. ولازلنا في انتظار نتيجة شكوى المريخ في لوزان والتي اوهم بها البعض عشاق الكيان واكدوا لهم انها (مربوحة) وذهبوا الى ابعد من ذلك واكدوا لهم ان السراب الموجود في الافق انما هو ماء وماء حقيقي..!!

* حاجة اخيرة: مباراة امس اكدت لحاق عماد محسن الاباتشي وديديه بقطار برج المراقبة وبلعويدات وغيرهما من مقالب التسجيلات.