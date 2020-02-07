القبض على مجموعات مسلحة تمارس نشاطات مخالفة للقانون بالخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقت الاستخبارات العسكرية بناء على معلومات توفرت لها وبعد متابعة لنشاطات هذه المجموعات غير القانونية على أفراد بمسمي التجمع للعائدين من أجل السلام وآخرين ينتحلون مسمى الحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار وهم يمارسون نشاط أمنى وبمستندات ووسائل حركة وشعارات عسكرية مزورة .

المجموعة الأولى المسماة بتجمع العائدين من أجل السلام تحمل بطاقات عسكرية غير قانونية تحت عنوان تبعية لرئاسة الأركان المشتركة صنعت بالسوق العربي الخرطوم ويستعملون شارات عسكرية غير مصرح بها عددهم عشرة أفراد منهم ثلاثة مدنيين قاموا بالعون الفني لحصول المذكورين على البطاقات والعلامات .

المجموعة الثانية المسماة بالحركة الشعبية قطاع الشمال جناح مالك عقار عددهم أربعة أفراد يتحركون بمركبة بوكس مطبوع عليها ملصق يشير لمسمي إدارة استخبارات الحركة الشعبية قطاع الشمال ــ جهاز الأمن والمخابرات الأمن الإيجابي ، يمارسون التجنيد والحصر وسط المواطنين واستخراج البطاقات العسكرية لهم بمقابل مالي .

حرزت جميع المعروضات وسلم المقبوض عليهم للشرطة وفتح ضدهم بلاغات تحت المادة (123) التزوير في مستندات رسمية والمادة (25) التعامل بالشارات العسكرية والمادة (93) انتحال شخصية الموظف العام حتى يكونوا عظة لكل من تسول له نفسه استغلال التحولات السياسية والأمنية التي تمرَّ بها البلاد .

ستظل القوات المسلحة عين ساهرة ضد كل الظواهر السالبة التي تضر بأمن وسلامة المواطنين وتعرضه للابتزاز الرخيص والتي تستخدم فيها الصبغة العسكرية .

وندعو جميع الشعب السوداني لعدم الانجرار لمثل هذه التصرفات الطائشة وغير القانونية والتبليغ عن كل الظواهر السالبة المماثلة .