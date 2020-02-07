شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تنظر محكمة الجنايات بالثورة في وقائع البلاغ المفتوح في مواجهة متهمان وذلك على إثر تعديهم بالضرب على شاب أمسك بمايكرفون المسجد وأعلن عن نيته الزواج من إحدى الفتيات وبعد سماع أفراد من أسرة الفتاة لحديث الشاب للمصلين قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وبعد مضي عدة أيام تدهورت صحة الشاب ليتوفى إلى رحمة مولاه.

وبحسب صحيفة الدار قامت الشرطة بالقبض على اثنان من أسرة الفتاة ووضعهم متهمين في البلاغ وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ إلى المحكمة لسماع قضية الاتهام. المادة السابقة والي جنوب دارفور ينتقد أداء الشركة المنفذة لطريق نيالا – برام لنيابة الفساد المقالة القادمة القبض على مجموعات مسلحة تمارس نشاطات مخالفة للقانون بالخرطوم…

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كانت هذه تفاصيل خبر شاب يأكل علقة ساخنة داخل المسجد بسبب فتاة…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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