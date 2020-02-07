الحزب الناصري: الشعب السوداني لن يقبل بإقامة علاقة بإسمه مع اسرائيل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت القيادية في الحزب الناصري، إنتصار العقلي، إنّ الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، ليست مدعاة للتطبيع مع إسرائيل.
ولفتت إلى أنّ الشعب السوداني لديه موقف مبدئي داعم للحق الفلسطيني ولن يقبل إقامة علاقة باسمه مع إسرائيل، لأنها ستكون على حساب الحق الفلسطيني.
وعرضت العقلي في تصريحاتٍ لصحيفة الحداثة الصادرة اليوم”الجمعة” لموقف قوى التغيير من التطبيع ومن لقاء عنتبي.
وتابعت” لم تتأخر ردود الأفعال، ولكنّ كانت هناك مفاجأة في هذا اللقاء، لقد تمّ الإعلان عنه في أجهزة إعلام خارجية وتغريدة من نتنياهو، وعلى تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بكامل مكوناته أخذ موقف حاسم”.
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