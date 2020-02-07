قوى الحرية والتغيير تسلم حمدوك ترشيحات الولاة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد القيادي بقوى الحرية والتغيير الناطق الرسمي باسم التجمّع الاتحادي جعفر حسن، إنّ تعيين ولاة الولايات لن يتأخر بعد يوم”14″ من الشهر الجاري.

وقال جعفر في تصريحاتٍ لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الجمعة” إنّ قوى الحرية والتغيير سلّمت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قائمة ولاة الولايات الـ”18″ عبارة عن مرشّح واحد عن كلّ ولاية.

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وأكّد جعفر أنّ معايير اختيار الولاة التي توافقوا عليها استندت على الكفاءة وليس الثقل الجماهيري.

واستغرب بحسب الصحيفة من مطالب بعض الأحزاب بالحديث عن اشتراط الثقل الجماهيري أو التهديد بانتخابات.

واعتبر أنّ أيّ حديث عن اختيار الولاة بخلاف الكفاءة، ومحاولة التهديد بقيام انتخابات في الولايات لاختيارهم قبل تفكيك مؤسسات المؤتمر الوطني يعني العمل على إعادة النظام السابق للسلطة من جديد.