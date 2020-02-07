الصادق المهدي يدعو البرهان إلى الإعتذار عن لقائه بنتنياهو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا رئيس حزب القومي الإمام الصادق المهدي، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى الإعتذار عن لقاءه رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا رفض حزبه القاطع للتطبيع مع إسرائيل و الكيان الصهيوني.

وأوضح رئيس حزب الأمة القومي في مؤتمر صحفي بدار حزبه بأم درمان (الخميس 6 فبراير 2020م) أن الجيش لا يحق له أن يقرر في مثل تلك القضايا لجهة أن الناس لديهم رأي خلافي، وتابع بالقول: (هذا الأمر ليس وقته)، وأشار إلى أن الشعب السوداني سيرفض هذا المبدأ بشكل كبير جدا في حال تم إجراء إستفتاء حوله .

ولفت رئيس حزب الأمة القومي إلى أن التعامل مع إسرائيل قائم على رد الحقوق لأصحابها وإلا لا، وأشار إلى أن التطبيع مع الكيان الصهيوني لن ينقذ البلاد من مشاكلها ، وقال إن إسرائيل مشاكلها الداخلية لا أول لها ولا آخر.

إلى ذلك هدد المهدي

شركائهم في قوى الحرية والتغيير بالانسحاب والذهاب لانتخابات الولاة مالم يعترف الشركاء بعدد ولاة يتناسب مع حجمهم كحزب كبير .

وقال رئيس حزب الأمة القومي ما لم يعترف لنا شركائنا بعدد من الولاة يتناسب مع حجمنا كأكبر حزب سننسحب ونذهب إلى انتخابات للولاة