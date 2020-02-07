الحرية والتغيير وتجمع المهنيين مواقف مخزية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

البيان الضعيف والموقف المتخاذل لقوى إعلان الحرية والتغيير ولتجمع المهنيين صدم مؤيديهم والمراقبين الذين انتظروا منهم وقد تشكلوا وقاموا على اساس محاربة الاستبداد وسعوا الى تخليص الوطن من الديكتاتورية والقهر رفعين شعار الحرية والسلام والعدالة ، هؤلاء ماكانت بياناتهم ومواقفهم متسقة مع البرنامج الذى وضعوه وساروا عليه حتى تمكنوا من تحشيد الجماهير واسقاط البشير ونالت الثورة السودانية اعجابا كبيرا وتعاطفا معها عظيما فى محيطها الاقليمى وحتى على مستوى العالم .

هذا الارث العظيم والحاضر المشرق والباذخ تعرض لاختبار هام وبكل آسف لم ينجح فيه اذ مع شعارات الحرية والسلام والعدالة ومناصرة حركات التحرر فى كل مكان ومع انه لا خلاف على انه ابرز قضية عادلة لالبس فيها تستحق وقوف الناس معها هى قضية الشعب الفلسطينى المظلوم ، وليس هناك احتلال اوضح من الاحتلال الصهيونى فكيف تاتى ردة فعل قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين على #لقاءالعار الذى جمع البرهان ب#المجرمنتنياهو بهذا الضعف ويكون اعتراضهم على قضايا شكلية ومسائل اجرائية وليس على أصل الموضوع فتراهم ينتقدون خرق البرهان للوثيقة الدستورية ومنزعجون من انفراده بالتقرير فى قضية هى من اختصاص الجهاز التنفيذى وكأنهم يقولون لو ان هذا #اللقاءالعار كان مع حمدوك لما كانت هناك مشكلة وهذه الطريقة فى نفسها مشكلة وكان على قيادات الحرية والتغيير وتجمع المهنيبن السودانيين ان يقفوا مواقف عزة وكرامة ويرفضوا خطوة البرهان جملة وتفصيلا ويعملوا لاجبار البرهان على الاستقالة وما لم تتم اقالته أو استقالته فليفضوا الشراكة من أساسها فلا خير فى حكم يقوم على التحالف مع المجرمين القتلة ، والمخزى فى موقف هذين التجمعين اللذين يرفعان شعار الحرية والسلام والعدالة كيف يتبنيان تمرير الخطوة الفضيحة و #لقاءالعار بقولهم أنهم تجاوزوا ماحدث واتفقوا على العمل معا والمضى نحو تحقيق الاهداف المتفق عليها بينهم وتفعيل الشراكة وصولا الى اهداف الثورة وهذه سقطة من قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين .

ان قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين اذ يسعيان الى ترسيخ قواعد الحكم المدنى ورعاية الشراكة مع المكون العسكرى الموصلة الى اهداف الثورة وتحقيقها على الواقع ، طالما انهم كذلك فعليهم الوقوف بحزم وحسم وضد أى لقاء يجمع بين مسؤول سودانى وممثل لكيان العدو فكيف ان كان هذا الممثل هو #الجزارالمجرمنتنياهو ؟ لابد من الإنتباه الى هذا الأمر وعدم اغفاله والا فعلى المدنية والحرية والعدالة والسلام السلام .