وحدة الفلسطينيين سر انتصاراتهم.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عملية فلسطينية شجاعة وجريئة شهدتها القدس المحتلة رفعت منسوب القلق فى اسرائيل اذ اوقعت اثتى عشر جريحا من لواء غالونى فى جيش العدو ، وفى الضفة الغربية قامت مواجهات مباشرة بين المجاهدين الفلسطينيين والعدو المحتل مما ابان للقريب والبعيد ان ابناء فلسطين لايمكن ان يسمحوا بتمرير #سرقة_القرن وخرج شباب حيفا ضد الاحتلال ، وفى مدينة جينين حال المقاومون بين قوات الاحتلال وهدم بيت احد المجاهدين الذين اذاقوا العدو الويلات .

هذه الحالة من الغليان التى تعيشها الضفة الغربية والمناطق المحتلة فى 48 و67 تقول للعدو ومن خلفه المجرم ترامب ان صفقته الخاسرة قد عارضتها كل جغرافيا فلسطين المحتلة وهاهم الفلسطينيون يختارون المواجهة ويتعهدون باسقاط صفقة القرن أو مشروع السرقة الكبرى كما اسماها البعض وهو ما يشكل عقبة كؤودا أمام كل الجهود التى بذلها ترامب ونتنياهو وجمعوا خلفهم الاذلاء من حكام الامة ممن ساروا خلف ترامب وفى ركاب نتنياهو واخرهم #الخائنالبرهان الذى التقى #المجرمنتنياهو باوغندا ظنا وتوهما منه ان هذا #اللقاء_العار سيفتح له الأبواب ويمهد امامه الطريق للوصول الى امريكا وهو وهم وسراب لاقيمة له وستثبت الأيام قريبا جدا خطأ وخطل هذا الرأى وتوهم القائلين به .

الشعب الفلسطينى بعد اعلانه موقفا سياسيا موحدا من الصفقة السرقة وبعد توحيده مواقفه واستعداده للمضى قدما فى المقاومة فان جبهة الحلف العبرى الصهيو عربى تجد نفسها عاجزة عن الإقدام على تنفيذ #سرقة_القرن ، والشعب الفلسطينى بتوحده سيفوت الفرصة على المعتدين المجرمين ويثبت للعالم ان ترامب أو غيره لا يستطيعون تنفيذ خطتهم اواحتلال شبر من الأراضى وان وحدة الفلسطينيين سر نجاحهم وانتصاراتهم .