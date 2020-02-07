البرهان يستقوى بالجيش لتمرير التطبيع

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد رجوعه من سفرته الشؤم و#لقاءالعار باوغندا وسبق الصهاينة له واعلانهم خبر لقائه معهم وعدم تركهم فرصة له ليرتب أمره ويختار الوقت المناسب لاعلان مايراه فى الموضوع وجد الفريق البرهان نفسه مواجها برفض شعبى ورسمى (على الاقل ظاهرا) خاصة وإن البيان الصحفى الاول الذى صدر عن الحكومة يوم إعلان الخبر وتلاه الأستاذ فيصل محمد صالح كان واضحا وهو يقول ان اللقاء تم دون علم الحكومة أو مشاورتها وقال السيد الوزير أنهم فى انتظار عودة الفريق البرهان للبلد والاستماع إليه واستيضاحه حول الأمر ، وايضا قالت وزيرة الخارجية انها سمعت بالخبر فى وسائل الاعلام ثم جاء الفريق البرهان الى الخرطوم وانخرط فى إجتماعات متواصلة كان اولها مع المجلس السيادى ثم مع رئيس الوزراء لينعقد اجتماع ثالث ضم المجلس السيادى ومجلس الوزراء وكانت هناك إجتماعات لممثلى الحرية والتغيير مع الحكومة وخرج بعدها تعميم صحفى قال فيه البرهان انه ومن منطلق حرصه على مصلحة البلد أقدم على الخطوة من تلقاء نفسه ودون تنسيق مع احد وانه يترك الامر للجهات المختصة لتفصل فيه ، وخرج توضيح الحكومة التى اكدت ماجاء فى التعميم الصحفى للبرهان وبعدها تفاجأ الناس بالفريق البرهان يدعو الاعلاميين لتنوير صحفى فى القيادة العامة وهذه أولى الاشكالات اذ فهم على انه كان استقواء بالقوات المسلحة فى خطوة مشابهة للانقلابات العسكرية التى ليس بالضرورة ان تكون كلها تحتوى على بيانات عسكرية ، وفى التنوير الصحفى قال البرهان كلاما مختلفا عن ما ذكره فى تعميمه الصحفى وايضا خلاف ما ورد فى بيان مجلس الوزراء واكتمل مشهد استقواء الفريق البرهان بالجيش عندما صدر تصريح من القوات المسلحة تلاه احد الضباط يعلن تأييده الفريق البرهان فى خطوته ولقائه #المجرمنتنياهو مما يعتبر إنقلابا عسكريا كامل الدسم وبذا يكون الفريق البرهان قد قلب ظهر المجن لشركائه الذين لم يضع لهم اعتبارا ولم يراع مكانتهم بل اسقطها ،ومع ان الفريق البرهان قال اولا انه لم يطلع احدا على نيته لقاء نتنياهو عاد وقال بعد استقوائه بالجيش انه قبل سفره أخبر السيد رئيس الوزراء بالامر وابان انه قال له أمض للامام وهذا كلام خطير يجعلنا تتساءل هل يستقيل حمدوك ورفاقه ام يبينوا على حقيقتهم؟